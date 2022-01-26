Глава МЗС заявив, що головний приоритет сьогодні - тримати ситуацію на контролі і бути реалістичними в оцінюванні негативних загроз і не зменшувати загрози потенційного воєнного вторгнення.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба наголошує, що Росія наразі не має достатніх сил для повномасштабного наступу на Україну вздовж усього кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кулеба заявив під час онлайн-брифінгу.

"Чисельність російських військових, накопичених вздовж кордону України і на окупованих територіях України, є великою і створює пряму загрозу для України, однак, на даний момент, коли ми говоримо, це число є недостатнім для повномасштабного наступу проти України вздовж усього українського кордону", - наголосив Кулеба.

"Більше того, їм досі бракує деяких важливих воєнних ознак і систем для здійснення такого повномасштабного наступу. Це не означає, що вони не будуть спроможними наростити цю силу до достатнього рівня протягом певного періоду часу", - додав міністр.

Читайте такожКулеба назвав країни, які надали Україні оборонну підтримкуВін зазначив, що можна сто разів на день казати, що вторгнення є неминучим, але це не змінює ситуацію на місцях.

"Наразі ми бачимо сценарій дестабілізації України. І цей сценарій, безсумнівно, є неминучим, і вже відбувається шляхом поширення паніки, шляхом чинення тиску на українську фінансову систему, шляхом здійснення кібератак проти України. Це також частина російського плану агресії, і по суті, я впевнений, що президент Путін був би щасливим побачити, як цей план стане успішним. Тож, він навіть не повинен застосовувати воєнну силу, аби створювати для українців надзвичайно вразливе становище", - сказав Кулеба.

Як сказав міністр, Україна говорить з міжнародними партнерами про те, що головний пріоритет сьогодні - тримати ситуацію на контролі і бути реалістичними в оцінюванні негативних загроз, не зменшувати загрози потенційного воєнного вторгнення.

Загроза повномасштабного вторгнення РФ в Україну

Командувач Операцією об'єднаних сил Олександр Павлюк назвав ймовірну дату нападу РФ на Україну - 20 лютого.

Раніше була інформація, що президент Китаю Сі Цзіньпін міг попросити президента РФ Володимира Путіна не нападати на Україну під час зимових Олімпійських ігор, щоб "не затьмарити подію". Однак у РФ це заперечують.

Водночас, США готують варіанти відповіді у разі вторгнення Росії в Україну. Серед них - перекидання військ у сусідні з Україною країни.

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