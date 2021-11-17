Раніше міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що визначився з кандидатурою.

Кабінет міністрів призначив Наталію Гусак на посаду голови Національної служби здоров’я України.

Про це повідомила прес-служба Міністерства охорони здоров'я.

До цього Гусак працювала заступницею голови Чернівецької облдержадміністрації, курувала медичний напрям.

Також вона була регіональною координаторкою з підтримки реформи охорони здоров’я у Чернівецькій та Івано-Франківській областях програми U-LEAD з Європою.

Читайте такожУ МОЗ спрогнозували, коли регіони почнуть виходити із "червоної" зониЯк повідомляв УНІАН, 5 листопада міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко заявив, що визначився з кандидатурою на посаду голови НСЗУ. Він збирався пропонуватиме уряду призначити на цю посаду Наталію Гусак.

Ляшко зазначив, що Гусак отримала найвищу кількість балів за результатами етапів конкурсу, які передували співбесіді.

За 2020 рік вона задекларувала 320 тисяч гривень та 11 тисяч доларів. Має житловий будинок площею 220 квадратних метрів та земельну ділянку площею 1000 квадратних метрів.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Леся Лещенко