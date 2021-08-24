Зокрема, йтиметься про завершення земельної реформи та зміни до Конституції щодо децентралізації.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко розповів про плани парламенту на осінь. А також допустив можливі кадрові зміни в уряді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у коментарі журналістам. Відповідаючи на питання щодо законодавчих планів парламенту на осінь, депутат зазначив, що на цю тему відбулося вже декілька нарад, а завтра відбудеться "серйозна нарада у Верховній Раді". "Можливо, до від'їзду президента буде нарада з президентом", - додав він.

Корнієнко зауважив, що у депутатів є "пакет боргів", зокрема, щодо питань деолігархізації та "ресурсний" законопроект №5600.

"І є пакет по корпоративному управлінню... Є НАБУ, друге читання, є по приватизації 5 законів - частина перше, частина - друге читання. Є ще законопроекти, які пов'язані з пакетом МВФ, додаткові, пов'язані з реформуванням банківської сфери і незалежністю Національного банку. І звичайно, є різні соціальні ініціативи", - розповів Корнієнко.

Він додав, що є і системні реформи, які необхідно запускати на наступній сесії. Зокрема, йдеться про пенсійну реформу.

"Треба працювати над завершенням земельної реформи: ми маємо прийняти закон про відшкодування відсотків - для того, щоб фермери могли брати кредити на купівлю землі. І звичайно, це і різні соціальні ініціативи, і бюджетний процес", - сказав парламентарій.

Крім того, Корнієнко нагадав, що раніше вже анонсувалося внесення законопроекту щодо внесення змін до Конституції щодо децентралізації.

"І звичайно, актуальні питання, які пов'язані з державною владою, з державною політикою, такі як реформування системи управління містом Києвом, про що теж обговорюється", - підсумував Корнієнко.

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"Кадрові зміни (восени - УНІАН) - будемо дивитися, як буде складатися ситуація. Десь, можливо, міністри самі будуть просити про відставку. Десь, можливо, будуть подання якісь з боку президента або з нашого боку. І будемо дивитися, ми готові оперативно реагувати на всі кадрові моменти", - зауважив Корнієнко.

Він нагадав, що кадрові питання не потребують окремого внесення до порядку денного парламенту.

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Автор: Таня Поляковська