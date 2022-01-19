Глава МЗС Канади заявляє, що відповідне рішення буде ухвалене своєчасно.

Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявляє, що Канада вивчає варіанти надання Україні озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Жолі сказала на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.

"Питання про воєнне обладнання: ми чули чітко і однозначно про запити зі сторони українського уряду, багато посадовців тут повторили ці запити. Ми знаємо, що це важливо - відіграти нашу роль у цьому контексті, і з цієї причини, ми вивчаємо варіанти і ухвалимо рішення у належні терміни", - заявила Жолі.

Читайте такожКанада звинуватила Іран в ігноруванні ультиматуму у справі збиття літака МАУОкремо вона нагадала про роботу місії канадських інструкторів в Україні "Об’єднувач" (Unifier).

Зокрема, канадські інструктори допомагають з професійною підготовкою Національної гвардії і Збройних сил України і продовжать це робити у майбутньому.

"Ми знаємо, що Росія розпочала кампанію дезінформації і пропаганди. Ми повинні донести, що наше повідомлення чітке: воєнне нарощення Росії біля України є неприйнятним. Росія - це агресор, і ми докладемо зусиль, аби стояти пліч-о-пліч з Україною", - сказала Жолі.

За її словами, Канада докладає зусиль через усі дипломатичні канали, аби забезпечити урегулювання поточної ситуації.

Нагадаємо, сьогодні в Україну прибула чергова партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії Збройним Силам України. Як йдеться у повідомленні Міністерства оборони України, Британія надала нашій країні нові легкі протитанкові засоби.

Вас також можуть зацікавити новини: