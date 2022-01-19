Міністр закордонних справ Канади Мелані Жолі заявляє, що Канада вивчає варіанти надання Україні озброєння.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Жолі сказала на спільній прес-конференції з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою у Києві.
"Питання про воєнне обладнання: ми чули чітко і однозначно про запити зі сторони українського уряду, багато посадовців тут повторили ці запити. Ми знаємо, що це важливо - відіграти нашу роль у цьому контексті, і з цієї причини, ми вивчаємо варіанти і ухвалимо рішення у належні терміни", - заявила Жолі.
Читайте такожКанада звинуватила Іран в ігноруванні ультиматуму у справі збиття літака МАУОкремо вона нагадала про роботу місії канадських інструкторів в Україні "Об’єднувач" (Unifier).
Зокрема, канадські інструктори допомагають з професійною підготовкою Національної гвардії і Збройних сил України і продовжать це робити у майбутньому.
"Ми знаємо, що Росія розпочала кампанію дезінформації і пропаганди. Ми повинні донести, що наше повідомлення чітке: воєнне нарощення Росії біля України є неприйнятним. Росія - це агресор, і ми докладемо зусиль, аби стояти пліч-о-пліч з Україною", - сказала Жолі.
За її словами, Канада докладає зусиль через усі дипломатичні канали, аби забезпечити урегулювання поточної ситуації.
Нагадаємо, сьогодні в Україну прибула чергова партія міжнародної технічної допомоги від Великої Британії Збройним Силам України. Як йдеться у повідомленні Міністерства оборони України, Британія надала нашій країні нові легкі протитанкові засоби.