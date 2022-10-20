Вони пропонують заборонити ядерне співробітництво з РФ та імпорт російських діамантів.

Польща разом з Литвою, Латвією та Естонією розробила новий пакет санкцій проти Російської Федерації за війну в Україні.

Про це повідомляє RMF24.

Вони пропонують, серед іншого, заборонити ядерне співробітництво з РФ та імпорт російських діамантів. Документ представлять іншим країнам ЄС на саміті.

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Союзники України включили до пакету санкцій заборону на експорт до Росії всіх безпілотників, зокрема, й цивільних. За словами авторів документу, навіть найпростішої конструкції, можуть бути використані для підтримки на полі бою.

Також Польща, Литва, Латвія та Естонія хочуть ввести ембарго на скраплений газ, маркетингові послуги та дослідження ринку, заборону на продаж нерухомості російським компаніям і громадянам, а також більшої адаптації обмежувальних заходів проти Білорусі, щоб країна не стала транзитним пунктом для товарів, заборонених до експорту в Росію.

"Ми виступаємо за те, щоб черговий пакет санкцій вказував на те, що це є безпосередня відповідь щодо атак на цивільне населення, на стратегічну інфраструктуру, погрози атак на атомні електростанції" - пояснив президент Польщі Матеуш Моравецький перед самітом.

Санкції проти Росії: останні новини

Як повідомляв УНІАН, 6 жовтня Європейський Союз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії. Цей пакет передбачає встановлення обмеження цін на нафту для третіх країн, нові заборони на імпорт і експорт продукції на 7 мільярдів євро. Також санкції запровадять проти 35 нових фізичних осіб та компаній, які залучені до війни, проведення фіктивного референдуму на окупованих територіях і пропаганди.

В Офісі президента розповіли, що дев'ятий пакет санкцій може містити встановлення граничної ціни на російський газ, а також відключення російських банків від SWIFT. Також може йтися про повну заборону видачі віз росіянам і заборону російським суднам заходити в європейські порти.

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