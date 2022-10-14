Головним завданням міжнародної коаліції зараз є пошук способів завадити тому, аби Росія виробляла більше боєприпасів.

Західні санкції вже перешкоджають поповненню запасів армії РФ, але США готуються їх розширити, щоб ще більше ускладнити виробництво російських боєприпасів.

Як повідомляє The New York Times, згідно з нещодавно розсекреченим звітом уряду, в США дійшли висновку, що західні санкції вже перешкоджають здатності Росії поповнювати запаси своєї армії. Зараз РФ, яка втратила, за оцінкою США, 6 тисяч одиниць техніки з лютого, витрачає боєприпаси швидше, ніж може замінювати їх новими.

США також фіксують брак в Росії критично важливих деталей – дизельних двигунів, деталей двигунів вертольотів і літаків, броньованих танків. Здатність Росії виробляти складну високоточну зброю також постраждала через експортний контроль, що обмежує доступ Росії до передових технологій, є проблеми і з продажем зброї іноземним військовим.

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Як наголошується в доповіді, західні санкції призвели до нестачі в РФ і менш складних технологій. Наприклад, Росія відчуває нестачу підшипників, що заважає виробництву і ремонту танків, літаків, підводних човнів та інших військових систем.

Тепер США шукають інші технології, на кшталт щарикопідшипників або деталей для кріплення, які можуть ще більше ускладнити виробництво військових товарів, кажуть джерела видання. За словами високопоставленого американського чиновника, головним завданням міжнародної коаліції зараз є пошук способів перешкодити Росії виробляти більше боєприпасів.

Заступник міністра фінансів США Уоллі Адейемо також заявив, що США можуть ввести санкції проти людей, країн і компаній, які постачають боєприпаси Росії або підтримують її військово-промисловий комплекс, пише Sky News, Заява прозвучала на зустрічі офіційних осіб з 32 країн, на якій обговорювалися санкції проти Росії.

За словами Адейемо, Вашингтон вже випустив керівництво, в якому чітко вказується, що США готові ввести санкції за постачання боєприпасів Росії. Він додав, що управління з контролю за іноземними активами (OFAC) і Бюро промисловості і безпеки Міністерства торгівлі також випустять відповідне попередження для тих, хто надає матеріальну підтримку російському вторгненню в Україну.

Санкції проти Росії-останні новини

Наприкінці вересня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав усі країни-члени ЄС запровадити конкретні заходи, які вдарять по економіці Росії у відповідь на проведення незаконних "референдумів" на окупованих українських територіях 23-27 вересня.

6 жовтня Європейський Союз затвердив восьмий пакет санкцій проти Росії. Він передбачає встановлення обмеження цін на нафту для третіх країн, нові заборони на імпорт і експорт продукції на 7 мільярдів євро. Як зазначали в Офісі президента України, в дев'ятий пакет санкцій можна включити, наприклад, обмеження цін на нафту, відключення російських і білоруських банків від SWIFT, заборона видавати візи росіянам, а кораблям РФ заходити в європейські порти.

Міністерство фінансів США на тлі цього також оголосило про розширення санкційного списку щодо Росії у зв'язку зі спробою анексувати тимчасово окуповані території в чотирьох областях України.

Видання EUobserver випустило матеріал, в якому стверджує, що західні санкції щодо РФ притупили її можливість фінансувати війну, а найбільший збиток санкції завдали енергетичному і банківському секторам. Також зазначено, що Китай і Туреччина допомагають РФ обійти введені обмеження.

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