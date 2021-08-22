Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що її неучасть в інавгураційному саміті "Кримської платформи" з деокупації півострова, який відбудеться 23 серпня в Києві, не свідчить про спроби "догодити" Росії.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Меркель сказала на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.
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Зокрема, канцлер відповіла на запитання кореспондента УНІАН, чому вона особисто не братиме участі в саміті "Кримської платформи" і чи не свідчить це про те, що вона хоче догодити Росії?
"Ні, це не свідчить про те. Я тільки що чітко сказала, що анексію Криму ми вважаємо порушенням міжнародного права. І тут нічого не змінилося", - заявила Меркель.
Вона сказала, що сьогоднішній її візит до Києва за день до проведення саміту "Кримської платформи" стосується того, щоб "мати можливість обговорити і питання Мінських домовленостей" і "Нормандського формату".
"І таким чином - це такий прощальний двосторонній візит. Напевно, я в якості Федерального канцлера вже не приїду", - сказала Меркель.
Вона нагадала, що спочатку на" Кримську платформу " планувався візит Міністра закордонних справ Хайко Мааса, але замість нього приїде міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмайер.
"Те, що наш міністр закордонних справ не приїде - не пов'язано з нашими відносинами з Росією, але з тим, яка ситуація зараз склалася в Афганістані", - сказала Меркель.
Саміт "Кримської платформи": що необхідно знати
- Німеччина змінила свого представника на саміті "Кримської платформи".
- На установчий саміт "Кримської платформи" до Києва прибуде міністр економіки та енергетики Петер Альтмаєр.
- Раніше ЗМІ повідомляли, що причиною заміни представника Німеччини є форс-мажорні обставини у Мааса у зв'язку з подіями в Афганістані. Маас, який повинен був прибути до Києва, "потрапив під вогонь критики у зв'язку з невдачами в процесі евакуації німецького контингенту і громадян Афганістану", повідомляли джерела.
- Разом з тим зазначалося, що одночасна заміна представництва США і Німеччини на міністрів енергетики дозволить обговорити питання, пов'язані з "Північним потоком-2" на зустрічах на полях "Кримської платформи".
- Інавгураційний саміт "Кримської платформи" відбудеться в Києві 23 серпня. Цей саміт передбачає проведення основного засідання і чотирьох тематичних панелей: про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шлях реінтеграції Криму за права людини та сталий розвиток, про відновлення прав кримськотатарського народу.