Канцлер Німеччини підкреслила, що вважає анексію Криму Росією порушенням міжнародного права.

Канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила, що її неучасть в інавгураційному саміті "Кримської платформи" з деокупації півострова, який відбудеться 23 серпня в Києві, не свідчить про спроби "догодити" Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Меркель сказала на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським.

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Зокрема, канцлер відповіла на запитання кореспондента УНІАН, чому вона особисто не братиме участі в саміті "Кримської платформи" і чи не свідчить це про те, що вона хоче догодити Росії?

"Ні, це не свідчить про те. Я тільки що чітко сказала, що анексію Криму ми вважаємо порушенням міжнародного права. І тут нічого не змінилося", - заявила Меркель.

Вона сказала, що сьогоднішній її візит до Києва за день до проведення саміту "Кримської платформи" стосується того, щоб "мати можливість обговорити і питання Мінських домовленостей" і "Нормандського формату".

"І таким чином - це такий прощальний двосторонній візит. Напевно, я в якості Федерального канцлера вже не приїду", - сказала Меркель.

Вона нагадала, що спочатку на" Кримську платформу " планувався візит Міністра закордонних справ Хайко Мааса, але замість нього приїде міністр економіки та енергетики Німеччини Петер Альтмайер.

"Те, що наш міністр закордонних справ не приїде - не пов'язано з нашими відносинами з Росією, але з тим, яка ситуація зараз склалася в Афганістані", - сказала Меркель.

Саміт "Кримської платформи": що необхідно знати

Німеччина змінила свого представника на саміті "Кримської платформи".

На установчий саміт "Кримської платформи" до Києва прибуде міністр економіки та енергетики Петер Альтмаєр.

Раніше ЗМІ повідомляли, що причиною заміни представника Німеччини є форс-мажорні обставини у Мааса у зв'язку з подіями в Афганістані. Маас, який повинен був прибути до Києва, "потрапив під вогонь критики у зв'язку з невдачами в процесі евакуації німецького контингенту і громадян Афганістану", повідомляли джерела.

Разом з тим зазначалося, що одночасна заміна представництва США і Німеччини на міністрів енергетики дозволить обговорити питання, пов'язані з "Північним потоком-2" на зустрічах на полях "Кримської платформи".

Інавгураційний саміт "Кримської платформи" відбудеться в Києві 23 серпня. Цей саміт передбачає проведення основного засідання і чотирьох тематичних панелей: про невизнання спроби анексії Криму, про мілітаризацію Азово-Чорноморського регіону, про шлях реінтеграції Криму за права людини та сталий розвиток, про відновлення прав кримськотатарського народу.

Автор: Віталій Саєнко