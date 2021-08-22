Федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель вважає правильною відмову України вести переговори з представниками "ДНР/ЛНР".
Як передає кореспондент УНІАН, про це Меркель повідомила на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
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"Проблеми з імплементацією Мінських домовленостей мають структурний характер, тому що Росія є учасником цього конфлікту. Саме тому це правильно, що Україна відмовляється вести прямі переговори з представниками сепаратистів", - сказала Меркель.
За словами канцлера, попри те, що Мінські домовленості все ж не призвели до "задовільного стану", їх результатом стало якесь заспокоєння ситуації.
Візит Меркель в Україну:
22 серпня канцлер ФРН Ангела Меркель прибула до Києва, де відбулася її зустріч з президентом України Володимиром Зеленським.
Зеленський розповів, про що йшла мова на переговорах з Меркель.
Мера Києва Віталія Кличка не пустили зустрічати Меркель в аеропорту "Бориспіль".