Салліван каже, що його не здивує, якщо організатором виявиться Москва.

Радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван погрозив "належною відповіддю" Росії, якщо підтвердиться, що саме звідти координувалася атака на урядові сайти в Україні.

Про це йшлося в його інтерв’ю телеканал CBS.

Салліван наголосив, що кібератаки можуть бути частиною зусиль Росії щодо ескалації ситуації в Україні. Про це відомо вже кілька місяців і США працюють з українським урядом над посиленням захисту.

"Це частина їхнього сценарію. Вони робили це у минулому в інших контекстах", — сказав він.

Читайте такожВсі докази вказують, що за кібератакою на урядові сайти стоїть Росія - Мінцифри

Радник президента США каже, що його "анітрохи не здивує", якщо організатором атаки, яка сталася з 13 на 14 січня, виявиться Росія.

"Якщо з'ясується, що Росія здійснює кібератаки проти України, і якщо це продовжиться в майбутньому, ми працюватимемо з нашими союзниками над належною відповіддю", - запевнив він.

Атака на урядові сайти України: що відомо

Як повідомляв УНІАН, в ніч на 14 січня було здійснено хакерську атаку на низку урядових сайтів, зокрема Міністерства закордонних справ, Міністерства освіти та науки, Держслужби з надзвичайних ситуацій та інші. На головних сторінках цих сайтів з'явилися повідомлення провокаційного характеру.

Віце-прем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров запевнив, що дані українців у безпеці після атаки хакерів.

Читайте такожУ Microsoft розповіли про вірус, який використовувався при атаках на українські держсайти

У Держспецзв'язку заявили, що це наймасштабніша атака на урядові веб-ресурси за останні чотири роки. За даними Держспецзв'язку, під час кібератаки постраждали близько 70 сайтів центральних і регіональних органів влади.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов впевнений, що за цією кібератакою стоїть Росія. Причетність спецслужб РФ до кібератак розслідує СБУ.

Вас також можуть зацікавити новини: