Він прокоментував чутки, які з’явилися наприкінці червня.

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім спростував чутки, що його кандидатуру розглядали у якості нового очільника Київської міської військової адміністрації. Більш того, він планує щонайменше до перемоги України у війні працювати у державному секторі рідного регіону, про що заявив в інтерв’ю каналу "Фабрика новин".

"Мені команд ніяких не поступало, ми це не обговорювали. Я розумію, що коли є завдання, треба його виконувати, але я люблю, коли поставлену задачу я можу виконувати ефективно, а не просто там бути. Це перше. По-друге, я люблю Миколаївщину, я тут все розумію, кожен клаптик, і я тут ефективний. Тому в мене в планах такого немає. Якщо будуть якісь розмови, то будемо розмовляти. Але я працюю тут, і в планах - до перемоги щонайменше працювати в державному секторі на Миколаївщині", — сказав він.

Чутки про призначення Кіма головою КМВА - що відомо

Нагадаємо, що наприкінці червня видання "Цензор.НЕТ" з посиланням на джерела повідомило, що Віталій Кім вже дав принципову згоду очолити Київську міську військову адміністрації. Рішення про заміну Сергія Попка на Кіма нібито мали ухвалити на засіданні Ради національної безпеки та оборони.

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Також співрозмовники видання зазначили, що після визволення Миколаївщини Кім став втрачати популярність, бо більше не перебуває в центрі уваги засобів масової інформації, а його розглядали в якості одного з можливих фронтменів списку "Слуг народу" на найближчих виборах. Тому його й нібито вирішили перевести в Київ для нарощення рейтингу кандидата.

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