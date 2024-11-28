У відомстві наголосили, що Кіт Келлог розуміє суть російської агресії проти України.

Українські дипломати підтримують гарний зв'язок з відставним генералом Кітом Келлогом, якого новообраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду спеціального представника з питань України та Росії. Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу сказав речник МЗС України Георгій Тихий.

Він зазначив, що в Україні вітають висунення кандидатуру Келлога на посаду спеціального представника з питань України та Росії, бо це "важлива і складна місія".

"Кіт Келлог для нас не нова людина, для України. І взагалі, посольство України в США підтримувало тісний зв'язок з ним, зокрема, у рамках експертної дипломатії в останні роки. І за цей час розвинула і підтримує з ним гарний діалог, з генералом Келлогом", - сказав Тихий.

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Він додав, що українські делегації неодноразово теж зустрічалися з Келлогом.

"І він, наприклад, був серед спеціальних гостей на виступі нашого президента, коли наш президент Володимир Зеленський під час візиту у липні цього року виступав в Інституті Рейгана", - зауважив Тихий.

За його словами, в МЗС чекають на ще активнішу взаємодію з Келлогом у новій ролі генерала.

"Будемо співпрацювати. Будемо з ним налагоджувати контакт", - підкреслив Тихий і висловив думку, що наразі зарано робити інші коментарі, бо це буде залежати від спільної з ним роботи.

Окремо Тихий наголосив, що генерал Келлог має колосальний досвід у сфері національної безпеки і оборони.

"Це людина, яка зробила величезну кар'єру у цій сфері. Тому ми не сумніваємося у тому, що його погляди комплексні і глибокі. Він дійсно розуміє, що відбувається, яка динаміка, і в чому полягає суть російської агресії проти України", - сказав Тихий.

При цьому, речник підкреслив, що в МЗС раніше не коментували повідомлення в медіа про те, що Келлог представляв Дональду Трампу "мирний план" про завершення війни.

"І не будемо коментувати зараз окремі мирні ініціативи, плани, якісь пропозиції. Давайте, коли з ним почнеться безпосередньо взаємодія, він приїде, буде з ним спілкування, будуть контакти - тоді будемо коментувати і за результатами повідомляти, наскільки ці дискусії пройшли. Я думаю, що з'ясування параметрів, якихось конкретних позицій, відбудеться у майбутньому. Треба дивитися у майбутнє, а не в минуле для того, щоби розібратися, якими саме ці пропозиції будуть", - вважає Тихий.

Призначення Кіта Келлога - що відомо

Як повідомляв УНІАН, відставний генерал Кіт Келлог, якого обраний президент США Дональд Трамп висунув на посаду спеціального представника з питань України та Росії, має намір невпинно працювати над забезпеченням принципу мир через силу, з відстоюванням інтересів США.

Раніше Келлог розробив свій "мирний план" для України разом із Фредом Флейтцем, який також обіймав посаду начальника штабу Ради національної безпеки при Трампі. Цей план включає заморожування ліній фронту і примус Києва і Москви до переговорів.

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