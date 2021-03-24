Раніше стало відомо, що Кива претендує на науковий ступінь кандидата наук.

Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива підтвердив підготовку до захисту кандидатської дисертації у сфері державного управління.

Про це він розповів виданню ГОРДОН.

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Депутат стверджує, що писав працю п’ять років.

«Я системно займаюся укріпленням себе як особистості й самовихованням. Усе життя навчаюся. У мене три вищі освіти, після цього почав тихенько писати дисертацію. Зараз вона на виході. Я вже п’ять років займаюся цією темою», – заявив Кива.

Парламентар назвав науковий ступінь «процесом саморозвитку». А проте Кива зауважив, що здивований такою увагою довкола його праці.

«У чому проблема, що людина навчається? Я так розумію, висвітлилась інформація про майбутній захист і треба здійняти якийсь хайп. Мабуть, чудово, що я приваблюю таку увагу. Я коли буду хрестити дітей або після туалету мити руки, теж буду вам про це повідомляти», – відповів Кива.

24 березня стало відомо, що Ілля Кива претендує на науковий ступінь кандидата наук.

Де навчався Кива

За даними руху Чесно, Ілля Кива закінчив Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого за спеціальністю «правознавство» та Національну академію внутрішніх справ за спеціальністю «право».

Також він навчався у Полтавському національному педагогічному університеті імені Короленка (педагог-психолог) та Полтавському нафтовому геологорозвідувальному технікумі (кваліфікація «технік-механік»).

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Автор: Яна Ставська