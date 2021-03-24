Народний депутат від «Опозиційної платформи – За життя» Ілля Кива претендує на науковий ступінь кандидата наук у сфері державного управління.
Відповідна інформація з’явилась на сайті Міносвіти.
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Назва дисертації Киви звучить так: «Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)».
Наразі парламентар готується до захисту роботи. Науковим керівником Іллі Киви вказаний доктор наук з державного управління й професор Володимир Гурковський.
Офіційні опоненти Іллі Киви:
- Помаза-Пономаренко Аліна Леонідівна, доктор наук з державного управління, cтарший дослідник, начальник наукового відділу проблем державної безпеки навчально-науково-виробничого центру Національного університету цивільного захисту України ДСНС України;
- Жукова Ірина Віталіївна, кандидат наук з державного управління, доцент, заступник директора з навчально-виховної роботи Навчально-наукового інституту менеджменту та психології Державного закладу вищої освіти «Університет менеджменту освіти».
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