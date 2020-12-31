Відповідне розпорядження підписано з урахуванням нещодавніх рішень новообраної Київради про заступників голови КМДА зі здійснення самоврядних повноважень.

Мер столиці, голова міської держадміністрації Віталій Кличко матиме 12 заступників.

Відповідне розпорядження № 890 «Про кількість посад заступників голови КМДА» від 29 грудня оприлюднено на офіційному сайті київської влади.

Отже, тепер у Кличка є два перших заступники: перший заступник голови КМДА (наразі тимчасово відсторонений від виконання обов’язків через розслідування правоохоронцями справи про хабарництво Микола Поворозник) та перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень (8 грудня Київрада погодила на цю посаду кандидатуру Олексія Кулеби).

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Крім цього, тепер у Кличка є 5 заступників голови КМДА (Петро Пантелеєв, Вячеслав Непоп, Олександр Гусєлєв, Валентин Мондриївський, Ганна Старостенко) та ще 5 заступників з питань здійснення самоврядних повноважень (8 грудня Київрада погодила на ці посади кандидатури Костянтина Усова, Олени Говорової та Володимира Прокопіва).

Водночас залишаються заступниками голови КМДА зі здійснення самоврядних повноважень раніше призначені за погодженням з Київрадою Марина Хонда та Олександр Харченко. Кандидатура Хонди була погоджена 15 листопада 2018 р., Харченка - 23 липня 2020 р.

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Автор: Інна Андаліцька