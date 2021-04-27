Напередодні одіозний нардеп з партії Медведчука захистив кандидатську дисертацію.

У майже двох десятків діючих нардепів з ОПЗЖ є наукові ступені: фракція налічує 13 кандидатів наук і п'ятьох докторів наук. Всього до складу ОПЗЖ в парламенті входять 44 депутати.

Про це пише "Ліга"з посиланням на дані держреєстру "науки України".

Список кандидатів наук у фракції ОПЗЖ:

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Нестор Шуфрич, отримав ступінь в галузі економіки в 2003 році;

Олег Волошин отримав ступінь у галузі політичних наук у 2012 році;

Юрій Загородній отримав ступінь в галузі педагогіки в 2004 році;

Олександр Колтунович отримав ступінь в галузі економіки в 2012 році;

Тарас Козак отримав ступінь в галузі економіки в 2000 році;

Дмитро Ісаєнко отримав ступінь в галузі держуправління в 2012 році;

Володимир Кальцев отримав ступінь в галузі економіки в 2001 році;

Михайло Папієв отримав ступінь в галузі економіки в 2004 році;

Юрій Павленко отримав ступінь у галузі філософських наук у 2010 році;

Наталія Королевська отримала ступінь в галузі економіки в 2011 році;

Микола Скорик отримала ступінь в галузі економіки в 2003 році;

Ренат Кузьмін отримав ступінь в галузі юридичних наук в 1999 році;

Григорій Мамка отримав ступінь в галузі юридичних наук в 2012 році.

Доктори наук:

Олександр Лукашев отримав ступінь в галузі юридичних наук в 2011 році;

Сергій Льовочкін отримав ступінь в галузі економіки в 2004 році;

Михайло Макаренко отримав ступінь в галузі медицини в 2015 році;

Віктор Медведчук отримав ступінь у галузі юридичних наук у 1997 році;

Олександр Пономарьов отримав ступінь в галузі економіки в 2018 році.

Захист дисертації нардепом Кивою

Ілля Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію на тему:"Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".

На захист, який тривав з 10:00 до 13:00, пропускали не всіх журналістів. Під час перерви між депутатом і ЗМІ виникла коротка перепалка – Кива запропонував деяким журналістам з'ясувати питання в туалеті.

Пізніше стало відомо, що нардеп додав до своєї роботи довідки з підробленими підписами і вказав на наукові конференції, в яких не брав участь.

Після затвердження МОН результатів Ілля Кива отримуватиме 15% надбавки до зарплати за науковий ступінь.

Сам Ківа каже, що "хайпує від своєї поведінки".

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Автор: Юрій Годован