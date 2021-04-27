В ОПЗЖ - майже два десятки кандидатів і докторів наук / фото УНІАН
У майже двох десятків діючих нардепів з ОПЗЖ є наукові ступені: фракція налічує 13 кандидатів наук і п'ятьох докторів наук. Всього до складу ОПЗЖ в парламенті входять 44 депутати.
Про це пише "Ліга"з посиланням на дані держреєстру "науки України".
Список кандидатів наук у фракції ОПЗЖ:
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- Нестор Шуфрич, отримав ступінь в галузі економіки в 2003 році;
- Олег Волошин отримав ступінь у галузі політичних наук у 2012 році;
- Юрій Загородній отримав ступінь в галузі педагогіки в 2004 році;
- Олександр Колтунович отримав ступінь в галузі економіки в 2012 році;
- Тарас Козак отримав ступінь в галузі економіки в 2000 році;
- Дмитро Ісаєнко отримав ступінь в галузі держуправління в 2012 році;
- Володимир Кальцев отримав ступінь в галузі економіки в 2001 році;
- Михайло Папієв отримав ступінь в галузі економіки в 2004 році;
- Юрій Павленко отримав ступінь у галузі філософських наук у 2010 році;
- Наталія Королевська отримала ступінь в галузі економіки в 2011 році;
- Микола Скорик отримала ступінь в галузі економіки в 2003 році;
- Ренат Кузьмін отримав ступінь в галузі юридичних наук в 1999 році;
- Григорій Мамка отримав ступінь в галузі юридичних наук в 2012 році.
Доктори наук:
- Олександр Лукашев отримав ступінь в галузі юридичних наук в 2011 році;
- Сергій Льовочкін отримав ступінь в галузі економіки в 2004 році;
- Михайло Макаренко отримав ступінь в галузі медицини в 2015 році;
- Віктор Медведчук отримав ступінь у галузі юридичних наук у 1997 році;
- Олександр Пономарьов отримав ступінь в галузі економіки в 2018 році.
Захист дисертації нардепом Кивою
- Ілля Кива 26 квітня захистив кандидатську дисертацію на тему:"Механізми впливу громадянського суспільства на державне регулювання правоохоронної діяльності (на прикладі країн ЄС та України)".
- На захист, який тривав з 10:00 до 13:00, пропускали не всіх журналістів. Під час перерви між депутатом і ЗМІ виникла коротка перепалка – Кива запропонував деяким журналістам з'ясувати питання в туалеті.
- Пізніше стало відомо, що нардеп додав до своєї роботи довідки з підробленими підписами і вказав на наукові конференції, в яких не брав участь.
- Після затвердження МОН результатів Ілля Кива отримуватиме 15% надбавки до зарплати за науковий ступінь.
- Сам Ківа каже, що "хайпує від своєї поведінки".
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