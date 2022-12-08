Всього в рейтинг включили 28 політиків.

Видання Politico опублікувало рейтинг з 28 найвпливовіших людей в Європі. Президент України Володимир Зеленський зайняв у ньому перше місце, а ось його російському колезі Володимиру Путіну дістався титул "невдахи року".

В свіжому матеріалі порталу сказано: "Тільки подивіться, як європейські лідери біжать до Києва, щоб сфотографуватися з тріумфуючим 44-річним чоловіком в його тепер культовій оливково-зеленій футболці. Стоячи поруч з ним, політики жадають бути поміченими. Зеленський переконав решту Європи в тому, що її майбутнє пов'язане з Україною — в це мало хто вірив до вторгнення Росії в лютому".

Всього в рейтинг включили 28 політиків. Серед них є прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні, міністр економіки Німеччини Роберт Хабек, прем'єр Фінляндії Санна Марін та інші. Для Володимира Путіна теж знайшлося місце, але тільки в ролі "невдахи року". Як зазначило видання, його мрія про "велику Росію" навряд чи збудеться.

Відео дня

У своєму зверненні, записаному для Politico, Зеленський подякував громадянам України, які борються за свою свободу, а також "всім нашим друзям в Європі, які допомагають нам підтримувати стабільність".

"Я вірю, що українці будуть найвпливовішими і в наступному році, але вже в мирний час", — заявив Зеленський.

Останні нагороди Зеленського

Відомий британський журнал Time присудив президенту і "духу України" титул "людина року". Журналісти відзначили, що Зеленський залишався зі своїм народом протягом усього повномасштабного вторгнення. А окупанти так і не домоглися поставлених цілей.

Подібний титул Зеленський отримав від видання Financial Times. Портал охарактеризував президента, як "втілення мужності і стійкості українського народу в його боротьбі проти російської агресії".

Голлівудський актор, кінорежисер, сценарист і продюсер Шон Пенн передав Зеленському свою статуетку "Оскар", як символ віри в перемогу України.

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