Засідання комісії перенесли, але його час і дату ще не визначено.

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) на засіданні 24 грудня не змогла затвердити результат конкурсу.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Комісія не змогла затвердити результати конкурсу, бо не вистачало голосів задля обрання переможця. Однією з причин у комісії назвали те, що потрібно узгодити з Офісом генпрокурора низку питань, зокрема щодо допуску до держтаємниці у кандидатів.

Саме засідання перенесли, але його час і дату ще не визначено.

Читайте такожВ США закликали не зволікати з обранням нового керівника САП

Як повідомляв УНІАН, 20 грудня у Офісі президента заявили, що не бачать підстав для затягування конкурсу з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, незважаючи на прийняття Окружним адміністративним судом Києва в той день рішення, яке може загальмувати обрання голови САП. 21 серпня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова підписала наказ про звільнення Назара Холодницького з посади заступника генпрокурора - керівника САП. Конкурс з обрання кандидатів на посаду керівника САП розпочався у січні 2021 року. До участі у конкурсі було допущено 128 осіб. 26 листопада на прес-марафоні "30 запитань президенту України" Володимир Зеленський зазначив, що хоче, аби обрання нового керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури відбулося до кінця цього року.