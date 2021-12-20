В Офісі президента максимально зацікавлені в тому, щоб конкурсна комісія завершила всі необхідні процедури до кінця 2021-го.

У Офісі президента Володимира Зеленського не бачать підстав для затягування конкурсу з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, попри прийняття сьогодні Окружним адміністративним судом Києва рішення, яке може загальмувати обрання голови САП.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби Офісу президента з приводу рішення ОАСК, яким частково задовольняється позов стосовно скасування порядку роботи конкурсної комісії з обрання керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Зазначається, що позиція президента та Офісу президента щодо конкурсу з відбору керівника САП є незмінною.

"Ми максимально зацікавлені в тому, щоб конкурсна комісія завершила всі необхідні процедури до кінця року, визначивши найбільш гідного кандидата на посаду керівника САП. Для цього комісія має всі необхідні можливості. Станом на сьогодні можна констатувати, що конкурсний відбір здійснювався відповідно до чинного законодавства", – йдеться у повідомленні.

З приводу рішення Окружного адміністративного суду Києва в ОП наголошують, що це рішення суду не є остаточним і його буде детально проаналізовано щодо відповідності вимогам закону, після чого будуть зроблені висновки стосовно такого рішення.

"Уже зараз можна впевнено сказати, що п’ятий – завершальний – етап конкурсу може й має відбутися вчасно, згідно з тими календарними орієнтирами, які визначила конкурсна комісія, – зазначається у повідомленні. – І президент, і Офіс президента, і вся владна команда очікують на успішне завершення як цього етапу конкурсу, так і загалом відбору керівника САП. Не бачимо підстав для затягування конкурсу".

Сьогодні Окружним адміністративним судом Києва було прийнято рішення про часткове задоволення позовних вимог стосовно скасування Порядку роботи конкурсної комісії та проведення конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі.

Читайте такожВ США закликали не зволікати з обранням нового керівника САПЯк зазначають у суді, вказане рішення мотивоване тим, що у зв’язку зі змінами в законодавстві, починаючи з 16 липня 2015 року відповідач у справі – Конкурсна комісія з проведення відкритого конкурсу на зайняття адміністративних посад у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі, була позбавлена повноважень на прийняття оскаржуваного Порядку. При цьому, законодавчо не було визначено органу, якому б такі повноваження передавались.

У суді нагадали, що справа розглядалась за позовом колишнього керівника підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України починаючи з червня 2021 року.

Нагадаємо, 21 серпня 2020 року генпрокурор Ірина Венедіктова підписала наказ про звільнення Назара Холодницького з посади заступника генпрокурора – керівника САП. Конкурс з обрання кандидатів на посаду керівника САП розпочався у січні 2021 року. Конкурс включає стандартні етапи з тестування на знання законодавства, практичні завдання, тестування на поліграфі та психологічне дослідження, а також співбесіду.

До участі у конкурсі було допущено 128 осіб.

26 листопада на прес-марафоні "30 запитань президенту України" Володимир Зеленський зазначив, що хоче, аби обрання нового керівника САП відбулося до кінця цього року.

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Автор: Катерина Гірник