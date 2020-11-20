Зеленський і Букіккіо обговорили потреби напрацювання законопроектів щодо відновлення покарання за недостовірну інформацію в деклараціях, забезпечення повноцінної роботи НАЗК і НАБУ.

Голова Венеціанської комісії Джанні Букіккіо заявляє, що вирішення конституційної кризи в Україні вимагає швидких дій і має базуватися на верховенстві права.

Як повідомляє прес-служба Офісу президента, про це він сказав в ході телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Потрібно напрацювати механізми, які б назавжди усунули можливість будь-якого впливу на суддів КСУ та вдосконалили процедури ухвалення рішення суддями. Важливо відновити довіру суспільства до конституційного судочинства. Ця довіра наразі повністю зруйнована. Пропоную активізувати роботу щодо пошуку збалансованого комплексного рішення для швидкого та ефективного розв’язання кризи", – наголосив Зеленський.

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Він звернувся до Венеціанської комісії стосовно її експертизи у роз’ясненні питань, "яким чином уникнути завдання рішенням Конституційного суду від 27 жовтня невідворотної шкоди антикорупційній реформі", йдеться в повідомленні.

Сторони обговорили нагальні потреби напрацювання законопроектів щодо відновлення покарання за подання недостовірної інформації у деклараціях, забезпечення повноцінної роботи НАЗК та НАБУ.

Окремо вони зупинилися на проведенні комплексної судової реформи, серед іншого – на реформуванні механізму добору суддів, а також Вищої кваліфікаційної комісії суддів.

Співрозмовники також погодилися, що Комісія з питань правової реформи має отримати експертну оцінку Венеціанської комісії та GRECO всіх напрацювань.

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Скандальне рішення КСУ і конституційна криза в Україні:

27 жовтня Конституційний суд за поданням 47 народних депутатів ухвалив рішення, яким скасував статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає відповідальність за недостовірне декларування.

Також КС визнав неконституційними положення законів про перевірку е-декларацій чиновників і скасував повноваження НАЗК з перевірки декларацій та виявлення конфлікту інтересів.

28 жовтня через це рішення НАЗК закрило доступ до Єдиного державного реєстру декларацій.

У НАБУ заявили, що через рішення КС всі справи про недостовірне декларування закриють, а викриті на зловживаннях посадовці уникнуть відповідальності.

Зеленський вніс до Верховної Ради проект закону, яким пропонував припинити повноваження усього складу Конституційного суду.

У законопроекті йдеться, зокрема, що рішення КС від 27 жовтня є "нікчемним (таким, що не створює правових наслідків) як таке, що прийнято суддями Конституційного суду України в умовах реального конфлікту інтересів".

Зеленський запропонував припинити повноваження суддів КСУ з дня набрання чинності законом, а суб'єктам призначення суддів пропонує невідкладно розпочати процедуру конкурсного відбору нового складу суду.

2 листопада у Верховній Раді було зареєстровано законопроект, яким пропонується відновити норми про е-декларування, скасовані Конституційним судом. Авторами проекту закону "Про відновлення дії окремих положень закону "Про запобігання корупції" та Кримінального кодексу України" (№ 4304) є голова ВР Дмитро Разумков і члени різних фракцій парламенту, зокрема "Євросолідарності", "Голосу" та "Слуги народу".

16 листопада Разумков заявив, що законопроект № 4304 був розроблений та підтриманий майже всіма політичними силами у парламенті. Також він закликав створити робочу групу, яка почала б напрацьовувати законодавчі ініціативи щодо виходу держави з конституційної кризи.

18 листопада заступник голови Верховної Ради Олена Кондратюк підписала розпорядження про створення робочої групи з питань законодавчого забезпечення ефективної діяльності у сфері запобігання корупції та удосконалення законодавчого регулювання окремих аспектів роботи КС.

Група до 1 грудня має розробити узгоджені законопроекти щодо внесення змін до Кримінального кодексу, законів «Про запобігання корупції» та «Про Конституційний суд України», які обумовлені рішенням КС.

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Автор: Олена Білик