Президент підкреслив, що ніякі віруси не повинні перешкодити роботі парламенту.

Президент України Володимир Зеленський заявляє, що Верховна Рада до кінця року має прийняти рішення щодо Конституційного суду і закон Про державний бюджет на 2021 рік.

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Про це голова держави сказав у своєму відеозверненні до українців з лікарні "Феофанія", де він проходить лікування від коронавірусної хвороби.

Він підкреслив, що цього року у Верховної Ради ще багато роботи.

"Це і розв'язання проблеми з Конституційним судом, і прийняття бюджету в другому читанні. І можливі кадрові перестановки. Багато важливих законів, які ми обіцяли у своїй програмі, а тому жодні віруси не мають перешкодити нам, вам це зробити", - цитує Зеленського прес-служба офісу президента.

Він нагадав, що багато народних депутатів захворіли на COVID-19, зокрема спікер парламенту Дмитро Разумков і перший віце-спікер Руслан Стефанчук.

"Їм бажаю здоров'я. І всім депутатам, незалежно від Партії, бажаю здоров'я", - додав Зеленський.

Перший заступник голови Верховної Ради Стефанчук у відеоблозі висловив сподівання, що робота парламенту буде продовжена, і попри відсутність частини депутатів зможе виконати покладену на неї функцію.

За його словами, наступного тижня парламент розгляне законопроект про народовладдя через всеукраїнський референдум і проект закону про "інвестиційні няні", яким передбачена державна підтримка інвестиційних проектів зі значними інвестиціями. Також будуть розглянуті законопроекти про систему громадського здоров'я, віртуальні активи, про захист прав осіб з-поміж дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають інвалідність, і ряд соціальних ініціатив, спрямованих на захист населення України в період карантину через пандемію COVID-19.

Загалом, як зазначив Стефанчук, до розгляду на різних стадіях заплановано понад 100 законодавчих актів.

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Автор: Тамара Отовська