Найбільшою перешкодою вони вважають недовіру до судової системи.

Близько 48% іноземних інвесторів вважають, що інвестиційна привабливість України знижується, ще 42% не вбачають істотних змін і лише 9% бачать поліпшення ситуації.

Про це свідчать результати п'ятого щорічного опитування іноземних інвесторів, яке провели Європейська Бізнес Асоціація, Dragon Capital і Центр економічної стратегії в кінці жовтня 2020 року, повідомляє прес-служба Dragon Capital.

Читайте такожЧерез карантин у всьому світі обвалилися прямі іноземні інвестиції

"Вперше за п'ять років опитування недовіра до судової системи очолила анти-рейтинг перешкод для іноземних інвестицій. Широко поширена корупція, лідер попередніх років, посіла друге місце. Ці дві перешкоди є найважливішими як для стратегічних, так і портфельних інвесторів", - сказано в повідомленні.

Монополізація ринків і захоплення влади олігархами – на третьому місці серед перешкод, хоча стратегічним інвесторам також істотно перешкоджає обтяжливе і нестабільне законодавство.

Дефолт за державними запозиченнями був названий найбільшою загрозою для інвестиційного клімату. Другу і третю позицію зайняли відхід від демократичних цінностей і зміна геополітичного курсу.

Стратегічні інвестори також бачать загрозу в занадто м'якій бюджетній і монетарній політиці, що несе ризики для макроекономічної стабільності. Портфельні інвестори вважають неможливість досягти домовленості з МВФ найбільш істотною загрозою після дефолту.

Dragon Capital

Інвестиційна компанія Dragon Capital (генеральний директор - бізнесмен Томаш Фіала) заснована у 2000 році в Києві та спеціалізується на інвестиційно-банківських і брокерських послугах і управлінні нерухомістю. У 2007-2017 роках міноритарним пакетом Dragon Capital володів один з найбільших світових банків Goldman Sachs. Під управлінням Dragon Capital знаходиться близько 30 об'єктів комерційної нерухомості загальною площею понад 680 тис.кв. м, що робить компанію одним з найбільших гравців ринку нерухомості в Україні.

ЄБА

Європейська Бізнес Асоціація - некомерційна організація міжнародного бізнесу в Україні, заснована в 1999 році. Об'єднує понад 900 європейських, українських та міжнародних компаній.

ЦЕС

Центр економічної стратегії - неурядовий дослідницький центр з питань економічної політики, заснований у травні 2015 року. Завдання ЦЕС - підтримка реформ в Україні з метою досягнення стійкого економічного зростання. Центр здійснює незалежний аналіз найбільш важливих аспектів державної політики, а також працює над посиленням суспільної підтримки реформ.

Україна та іноземні інвестиції

26 червня 2020 року Національний банк України удосконалив розрахунок прямих іноземних інвестицій (ПІІ) відповідно до міжнародних стандартів.

Відтепер у платіжному балансі враховуються реінвестовані доходи підприємств, тобто доходи прямих іноземних інвесторів включають не тільки дивіденди, а і їх частку в нерозподіленому прибутку підприємства. Такі зміни відповідають стандартам статистики Міжнародного валютного фонду та практиці більшості країн світу.

Через коронавірус обсяг прямих іноземних інвестицій у світі в першому півріччі 2020 року скоротився на 49% в порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Дмитро Шварц