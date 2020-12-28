В суді наголошують, що звільнення можливе у разі відповідності положенням статті 1491 Основного закону України.

У Конституційному суді України вважають, що відсторонення Олександра Тупицького з посади голови на підставі рішення слідчого судді суперечитиме Конституції.

Про це повідомляє правовий департамент секретаріату Конституційного суду.

"Необхідно враховувати, що статтею 1491 Конституції України визначено вичерпний перелік підстав припинення повноважень судді КС та звільнення його з посади. Вказану норму Конституції логічно повʼязувати з положеннями статті 149 в аспекті незалежності і недоторканності суддів КС. Відтак вирішення питання про відсторонення від посади судді КС, голови суду та його заступника відповідно до положень частини другої статті 154 КПК України, на підставі рішення слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження суперечитиме статті 1491 Конституції України", - йдеться в повідомленні.

У суді зауважили, що згідно з частиною першою статті 1491 повноваження судді КС припиняються у разі: закінчення строку його повноважень; досягнення ним 70 років; припинення громадянства України або набуття ним громадянства іншої держави; набрання законної сили рішенням суду про визнання його безвісно відсутнім або оголошення померлим, визнання недієздатним або обмежено дієздатним; набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення ним злочину, а також смерті судді КС.

Крім того, відповідно до частини другої статті 1491 Конституції підставами для звільнення судді КС з посади є: неспроможність виконувати свої повноваження за станом здоров’я; порушення ним вимог щодо несумісності; вчинення ним істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування своїми обов’язками, що є несумісним зі статусом судді суду або виявило його невідповідність займаній посаді, або подання ним заяви про відставку або про звільнення з посади за власним бажанням.

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"Інших підстав для припинення повноважень судді Конституційного суду або для звільнення його з посади Основний закон України не містить", - наголошують у суді.

Також підкреслюється, що рішення про звільнення судді КС з посади з підстав, визначених частиною другою статті 1491 Основного закону ухвалюється виключно Конституційним судом, і жоден інший орган чи посадова особа не можуть ухвалити таке рішення замість нього. Так, для ухвалення рішення про звільнення судді Конституційного суду з посади необхідно щонайменше 12 голосів суддів суду.

Конституційна криза в Україні

24 грудня, до Конституційного суду надійшла повістка про виклик Тупицького 28 грудня до Офісу генерального прокурора для повідомлення йому про підозру у вчиненні кримінального правопорушення.

Голова КСУ Тупицький не з’явився на виклик до Офісу генерального прокурора, тому повідомлення про підозру у підкупі свідка та в завідомо неправдивих показах свідка було надіслано йому поштою.

Офіс генпрокурора сьогодні, 28 грудня, направить клопотання президенту України Володимиру Зеленському щодо відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького з посади судді.

Народний депутат від "Слуги народу", голова підкомітету з питань політичної реформи та конституційного права Ольга Совгиря заявила, що голова КСУ може бути відсторонений з посади судді, згідно з кримінально-процесуальним Кодексом України.

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Автор: Віталій Саєнко