Фракція «СН» не ухвалила конкретного рішення щодо покарання народного депутата Миколи Тищенка, який під час локдауну влаштував вечірку з нагоди дня народження дружини.

Перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко вважає, що народного депутата Миколу Тищенка треба тимчасово відлучити від участі в ухваленні рішень у складі політради партії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

Корнієнко зазначив, що фракція «СН» на засіданні не дійшла до якогось системного рішення щодо покарання Тищенка, який під час локдауну влаштував вечірку з нагоди дня народження дружини.

За словами Корнієнка, на засіданні лунали різні пропозиції.

При цьому Корнієнко нагадав, що Тищенко є членом керівного органу партії.

"І я, як голова партії, звернувся до політради нашої партії, яка матиме в травні перше велике засідання щодо розгляду цієї ситуації й ухвалення певних політичних заходів, які партія може застосувати щодо свого члена, щодо члена керівного органу", - додав він.

Корнієнко зауважив, що не входить до складу політради, але є головою партії, і якщо його запитають, то він запропонує тимчасово, на певний період, відлучити Тищенка від участі в прийнятті партійних рішень.

За його словами, це суттєве покарання для члена керівного органу партії.

"І будемо дивитися далі на реакцію Миколи Миколайовича щодо тих обіцянок, які він давав публічно та не публічно щодо волонтерської діяльності", - наголосив Корнієнко.

Скандальна вечірка Тищенка: що відомо

За інформацією ЗМІ, тиждень тому Тищенко в ресторані готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv влаштував вечірку з нагоди дня народження дружини.

У поліції повідомили, що відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 325 (Порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням) Кримінального кодексу України.

Сам Тищенко заявив, що святкування дня народження дружини проходило "у вузькому і майже сімейному колі" - було трохи більше ніж 20 осіб. Всі вони перехворіли на COVID-19, а за добу до вечірки робили тести.

22 квітня на засіданні фракції "Слуга народу" було вирішено, що Тищенко за порушення карантинних обмежень має сплатити максимальний штраф, передбачений законодавством. Остаточне рішення щодо цього випадку визначить політична рада партії, зазначили у прес-службі партії.

24 квітня начальник Головного управління Держпродспоживслужби у Києві Олег Рубан зазначив, що за організацію вечірки відповідатиме лише адміністрація готелю Fairmont Grand Hotel Kyiv. Поліція склала протокол на 34 тис. грн.

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Автор: Надя Пришляк