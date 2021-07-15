Він зазначив, що лише Монастирський утримається.

Завтра, 16 липня, за кандидатуру Дениса Монастирського на посаду керівника Міністерства внутрішніх справ у фракції "Слуга народу" голосуватимуть "всі живі".

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в коментарі журналістам перший заступник голови фракції "Слуга народу" Олександр Корнієнко.

Він зазначив, що у фракції "всі голосують". "Всі живі, хто будуть, всі будуть голосувати", - заначив він.

Читайте такожКорнієнко заступився за Авакова, який не прийшов до Ради на розгляд свого звільненняЗа його словами, утримається тільки Монастирський.

На запитання, чому Монастирський не голосував за відставку Авакова, Корнієнко зазначив, що напередодні призначення на посаду керівника МВС "я б також не голосував ніде взагалі, займався б іншими справами, готувався до того, що завтра я стану керівником найпотужнішого сьогодні силового міністерства".

Відставка Авакова: що відомо

13 липня Арсен Аваков подав заяву про відставку з посади глави МВС. Він очолював міністерство з початку 2014 року.

Сьогодні Верховна Рада схвалила відставку Авакова з посади міністра внутрішніх справ.

Президент Володимир Зеленський запропонував на посаду міністра внутрішніх справ кандидатуру народного депутата від "Слуги народу", голови Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Дениса Монастирського.

Голосування за призначення Монастирського очікується у п’ятницю, 16 липня.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради подання про призначення Дениса Монастирського міністром внутрішніх справ.

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Автор: Надя Пришляк