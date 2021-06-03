У Мінську не можна проводити переговори ТКГ, бо Олександр Лукашенко фактично став сателітом Росії.

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі із врегулювання ситуації на Донбасі Леонід Кравчук вважає, що перенесення засідань ТКГ з Мінська може дозволити змінити формат переговорів між Україною і Росією.

Про це Кравчук сказав в ефірі телеканалу "Україна 24".

Голова української делегації в ТКГ заявив, що сьогодні майданчик переговорів стосовно Донбасу у Мінську є неприйнятним.

"Лукашенко явно показує свій диктаторський метод управління і, власне кажучи, діє проти власного народу, за що має, я переконаний, історично відповідати. І це йому ніхто ніколи не забуде. А в цей момент ми будемо у Мінську декларувати якісь речі, які стосуються миру на Донбасі, - я думаю це просто нелогічно. Тут не може бути і мови", - заявив Кравчук.

При цьому, голова української делегації зазначив, що наразі важко сказати як поставляться в ОБСЄ і в Росії щодо позиції України перенести переговорний майданчик з Мінська в інше місто щодо урегулювання ситуації на Донбасі.

"Ми свою позицію висловили. Я висловлював про те, що треба замінити місце перемовин Тристоронньої контактної групи або майданчик на країну, скажімо хоча б нейтральну", - зазначив Кравчук і додав, що у Польщі висловили готовність запропонувати місце для перемовин. "Я свого часу Польщу назвав одною з перших країн, де можна вести такі перемовини", - додав Кравчук.

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Він зазначив, що в Україні сумнівів щодо необхідності зміни місця перемовин немає.

"Враховуючи поведінку Лукашенка - він фактично став сателітом Росії. Росія агресор. Лукашенко виконує волю Путіна і раптом ми погоджуємося їхати у Білорусь для проведення засідань ТКГ. Я думаю - це нереально і неможливо", - наголосив Кравчук.

Він додав, що для перенесення переговорного майданчика необхідно мати консенсус в ОБСЄ, країною-учасницею якої є Росія.

"Коли ми зробимо заміну Мінська на Варшаву, на Женеву, я умовно кажу - то тоді змінюючи майданчик можна говорити і про переформатування самого мінського майданчика для того, щоби він став більш широким, надати йому більш точні повноваження, тому що зараз фактично повноважень немає. Ми, так би мовити, консультативні речі проголошуємо. А я думаю надати більше повноважень, і може, я думаю, що це було б, мабуть, правильно, - зробити мінський формат на рівні посадових осіб високого рангу", - заявив Кравчук.

Перенесення переговорного майданчика з Мінська: що відомо

Раніше Леонід Кравчук заявив, що для переговорів щодо Донбасу шукатимуть новий майданчик, оскільки до Мінська не можна потрапити. За його словами, Білорусь стає сателітом Росії.

Кравчук зазначив, що Україна буде звертатися до всіх сторін переговорів з питанням про пошук нового місця, особливо - до ОБСЄ.

У МЗС Росії заявили, що Кравчук не може приймати рішення про зміни у форматі роботи переговорної групи.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив , що не підтримує продовження переговорів Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі у столиці Білорусі - Мінську.

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Автор: Віталій Саєнко