Політик хоче сказати конкретно Путіну, що думає про політичну еліту сьогоднішньої Росії, її цілі та місію.

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що не відмовився б зустрітися з російським президентом Володимиром Путіним у рамках переговорів щодо Донбасу.

Про це він заявив в ефірі Україна 24.

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На запитання, чи хотів би він побачитися з Путіним, Кравчук відповів: «Безумовно. Хоч сьогодні. У мене є що сказати Путіну і з чим звернутися до кремлівських політиків, які сьогодні так істерично роздмухують ненависть до України».

Він розмежував політичну роль Білорусі та України у порядку денному Кремля.

«У Росії, як писав Солженіцин, немає друзів. У неї або вороги, або холуї. От Україна з Зеленським для них ворог, а Лукашенко з Білоруссю – холуї. От вам дві країни, дві позиції російського керівництва», – пояснив Кравчук.

Політик хоче сказати конкретно Путіну, що думає про політичну еліту сьогоднішньої Росії, її цілі та місію.

«Є про що говорити, і це вже наше завдання. Бо коли я слухаю сьогодні наші деякі канали та політиків... (вони – УНІАН) не зрозуміли, де сьогодні ворог. А він уже на порозі. Не десь далеко, а в нас в Україні», – зазначив голова української делегації.

Нагадаємо, вчора президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні запропонував президенту РФ Володимиру Путіну зустрітися "в будь-якій точці Донбасу, де йде війна".

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп, і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти посилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із залученням інструкторів збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають напоготові до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема в населених пунктах на окупованій території України.

31 Березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Також з'явилося відео з ешелоном військової техніки, яку російські війська перекидають в окупований Крим через Кримський міст.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками та українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію у разі агресії щодо України.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що РФ шляхом збільшення кількості військ на кордоні намагається чинити тиск на Україну.

8 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської і Донецької областей, так і вздовж всього українсько-російського кордону.

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Автор: Яна Ставська