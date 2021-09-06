Стан Кравчука покращився, дізналися журналісти.

Перший президент України – 87-річний Леонід Кравчук, знаходиться в реанімації в одній з клінік німецького міста Мюнхен. У лікарні з Кравчуком був його онук Андрій.

Кравчук вийшов з коми, частково прийшов до тями, але не може говорити, повідомляє Telegram-канал "Политика Страны", посилаючись на джерела в оточенні екс-глави держави.

За відомостями джерела, Кравчуку роблять різні аналізи, щоб зрозуміти, як він потрапив у стан коми, і які шанси на повне відновлення.

"...Наскільки мені відомо, він прийшов до тями, впізнає свого онука, але говорити не може", – поділився співрозмовник.

Нагадаємо, наприкінці червня стало відомо, що стан здоров'я Леоніда Кравчука погіршився. Пізніше художник і активіст Сергій Поярков поділився, що Кравчука прооперували у Київському центрі серця.

Художник також повідомив, що після операції Кравчука відправили на реабілітацію до Німеччини.

ЗМІ писали, що Кравчук переніс операцію на серці, перебував у реанімації й був підключений до апарату штучної вентиляції легень.

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Автор: Екатерина Присяжнюк