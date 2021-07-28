Віце-прем'єр як заступник Кравчука представлятиме Україну на переговорах.

Віце-прем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков повідомив, хто представлятиме Україну на переговорах Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі, поки лікуватиметься голова української делегації в ТКГ Леонід Кравчук.

Як відзначив Резніков в ефірі телеканалу "Україна 24", наступне засідання ТКГ планується на кінець серпня.

"Очолює українську делегацію у Тристоронній контактній групі Кравчук Леонід Макарович і станом на сьогоднішній день поки що він знаходиться на лікарняному. Я не буду розкривати медичні питання і приватного характеру. Завершиться його лікарняний і він продовжить, я маю надію, абсолютно так само керувати українською делегацією. В разі, якщо раптом не буде можливості взяти участь у засіданні - я як перший заступник голови української делегації буду представляти Україну під час цих засідань", - сказав Резніков.

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Кравчук - операція на серці була проведена 29 червня

Леонід Кравчук 28 червня пропустив урочисте засідання Ради з нагоди Дня Конституції, адже готувався до операції на серці.

Операцію йому провели в Києві 29 червня.

Тоді ЗМІ повідомляли, що він відновлюється після операції в лікарняній палаті і відчуває себе добре, оскільки операція пройшла за планом без будь-яких побічних проблем.

Днями стало відомо, що Кравчук після операції на серці з кінця червня перебуває в реанімації. Він підключений до апарату штучної вентиляції легенів.

Автор: Віталій Саєнко