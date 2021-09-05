Леонід Кравчук понад місяць пролежав у реанімації.

Перший президент України Леонід Кравчук після операції, яку йому провели в кінці червня, знаходиться на реабілітації в Німеччині.

Про це повідомив Obozrevatel художник і активіст Сергій Поярков, якого також прооперували в Київському центрі серця.

"Кравчук ось недавно лежав недалеко від моєї палати - поїхав до Німеччини на реабілітацію", – сказав Поярков.

Операцією самому Пояркову керував відомий кардіохірург Борис Тодуров.

"У Тодурова і хірургів його центру – золоті руки. Президенти, міністри, депутати і навіть божевільні українські художники – всі слухають його команди. Як людина, що пройшла цей процес, знаю, що кажу: ваше здоров'я – у ваших руках", – підкреслив художник, зазначивши, що сам вже почувається краще.

Операція Леоніда Кравчука: що відомо

Читайте такожЮщенко прокоментував стан здоров'я КравчукаПро погіршення здоров'я першого президента стало відомо 28 червня, коли він пропустив урочисте засідання Верховної Ради з нагоди Дня Конституції. У цей день Кравчук готувався до операції.

Наступного дня стало відомо, що йому провели операцію в Києві. Відтоді він перебуває в реанімації, де його підключили до апарату штучної вентиляції легенів.

ЗМІ повідомляли, що політик почувається добре і що операція пройшла за планом без будь-яких ускладнень.

На переговорах Тристоронньої контактної групи Кравчука замінив віце-прем'єр-міністр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков.

Автор: Денис Прядко