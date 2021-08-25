Третій президент України каже, що сьогодні нація консолідована у найголовніших речах.

Другий президент України Леонід Кучма заявив, що за десять років керування країною зробив чимало помилок, оскільки усе робилося вперше, створювалася держава. Раніше Кучма назвав причини окупації Криму і війни на Донбасі.

В інтерв'ю УП він уточнив, що в стратегічному плані недооцінив дві важливі речі.

"Перша - це нашпигованість нашого політикуму залишками московської агентури - і прямих "гебістів", і агентів впливу. Я навіть уявити не міг, скільки "закладок" (і у прямому, і в переносному сенсі) залишила тут на високому рівні ця структура. Знав би – діяв би інакше", - розповів Кучма.

"А друга річ, яку я недооцінив - це потенціал українського громадянського суспільства. Воно вже давно випереджає владу, доводячи це у найгостріші моменти сучасної історії, але вперше я відчув цю зрілість і цю енергію у дні Майдану", - додав він.

Читайте такожКучма не відповів, чи Путін убивця, і порадив журналістам не ставити це питання Зеленському

Кучма також відповів на питання, хто і що є найбільшим ворогом України. На його думку, це розбрат українців, їхня нездатність бути разом у вирішальний момент.

"Але мені хочеться вірити, що зараз, на цьому історичному етапі, ми з цим ворогом справимся. Сьогодні нація консолідована у найголовніших речах. А із зовнішніми ворогами розібратися можливо, лише коли ми разом", - впевнений екс-глава держави.

Як повідомляв УНІАН, напередодні третій президент Віктор Ющенко заявив, що канцлер Німеччини Ангела Меркель, яку Зеленський нещодавно нагородив орденом, у 2008 році не дала добро на отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

Автор: Юрій Годован