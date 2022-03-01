Фахівці планують "вичавити все пропутінське зі світової політики, економіки і бізнесу".

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба доручив українським дипломатам працювати над депутінізацією світу.

Як передає кореcпондент УНІАН, про це Кулеба сказав під час онлайн-брифінгу.

Глава МЗС наголосив, що українська дипломатія "забезпечує надійний тил для наших військових".

"Сьогодні я доручив усім нашим посольствам, всім нашим генеральним консульствам за кордоном робити дві прості речі: перше - це працювати над трьома ключовими задачами дипломатії в цій війні - зброя, санкції, гуманітарна допомога. Але друге, і на це наші дипломати теж знаходитимуть час, - вони мають працювати над депутінізацією світу. Вичистити путінських агентів, путінське бачення політики, економіки, бізнесу звідусіль. Я переконаний, що це справа честі для наших партнерів, справа совісті і справа моралі підтримати нас у цьому бажанні, у цьому прагненні ", - наголоси Кулеба.

При цьому, міністр висловив переконання, що "маючи таких мужніх воїнів, таку масштабну підтримку світу, ми примусимо загарбників забратися з нашої землі".

"Для України - це справжня народна війна, і Путін ніколи не зможе нас зламати. Ми будемо стояти до перемоги. Іноді іноземні журналісти, колеги міністри запитують мене, чи вірю я в українську перемогу? Я завжди їм відповідаю, що я не просто вірю в неї, я в ній абсолютно впевнений", - наголосив Кулеба.

Також Кулеба заявив, що Україна повинна продовжувати спротив. "Ніщо нас не повинно зламати. Першою зламається система Владіміра Путіна", - сказав Кулеба.

Він зазначив, що наразі ведеться робота над запровадженням санкцій та повної ізоляції Росії в світі.

"Ви бачите, як посилюється міжнародна ізоляція Москви. Все російське вчора стало токсичним у світі, а сьогодні воно стало варварським", - додав Кулеба.

"Великі компанії світу масово розривають контракти з російським бізнесом, закриваються представництва на російській території, закриваються магазини, ресторани, закривається доступ до всесвітніх сервісів. По суті, те, що зараз відбувається, - це депутінізація світу. Це і є сенс того процесу, який розгорнувся зараз", - наголосив Кулеба.