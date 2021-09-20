На президента України чекає дуже насичений візит, зазначив очільник МЗС.

Президент України Володимир Зеленський має намір 21-22 вересня у Нью-Йорку в рамках участі у 76-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй консолідувати більшу підтримку міжнародної спільноти для України.

Як повідомляє сайт Міністерства закордонних справ, про це міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів в ефірі одного з українських телеканалів.

"Президент їде до Нью-Йорка з чіткою метою: консолідувати ще більше підтримку світу для України. Це стосується питань протидії російській агресії, залучення інвестицій до України, боротьби з пандемією COVID-19", – заявив міністр.

Кулеба підкреслив, що Генасамблея ООН є найавторитетнішим міжнародним майданчиком, до якого прикута увага всього світу. Крім того, це нагода провести низку важливих двосторонніх і багатосторонніх зустрічей у штаб-квартирі ООН.

Читайте такожКулеба назвав ключові пріоритети України на новій сесії Генасамблеї ООН"Президент України зустрінеться і з генеральним секретарем ООН, і з генеральним секретарем НАТО, і з лідерами декількох важливих держав, проведе окрему зустріч з іноземними інвесторами. Це буде дуже насичений візит, який розписаний буквально по хвилинах", – зауважив міністр.

Глава української дипломатії наголосив, що червоною ниткою участі президента в ГА ООН та переговорів на всіх рівнях буде тема Криму: "Це дуже принципово. По-перше, ми дуже успішно запустили Кримську платформу. По-друге, Крим є питанням номер один для нашої держави та дипломатії. Буде непроста розмова з генеральним секретарем ООН на цю тему, адже ми хочемо бачити більшу залученість ООН до питань Криму".

Міністр поділився очікуванням позитивних результатів для України за підсумками візиту та переговорів перших осіб: "Президент буде домовлятися зі своїми візаві про конкретні речі у сферах безпеки, політики та економіки".

Раніше Кулеба анонсував винесення на розгляд Генеральної асамблеї ООН двох оновлених резолюцій щодо Криму – "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі, Україна" і "Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, Україна, а також частин Чорного та Азовського морів".

Нагадаємо, РФ пішла на агресію проти України у 2014 році – захопила Крим та вдерлася на частину Донбасу.

Автор: Віталій Саєнко