Глава МЗС України відреагував на заяву міністра оборони РФ щодо початку відведення російських військ від українських кордонів.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликає Росію пояснити причину стягування великої кількості військ до кордону України.

Читайте такожЄрмак прокоментував заяву РФ про відведення військ від кордонів УкраїниПро це повідомляє прес-служба МЗС.

"Сама заява міністра оборони Російської Федерації Сергія Шойгу - позитивна подія. Якщо Росія дійсно відведе від кордону з Україною величезні військові сили, які вона туди стягнула, це послабить напруженість. Однак ми маємо пам’ятати, що сам цей крок не зупиняє ані ескалацію, ані конфлікт в цілому. По-перше, заяви - це добре, але ми хотіли б бачити послідовні конструктивні дії, підтверджені нашою розвідкою і розвідкою НАТО. По-друге, ці війська не просто дійшли до нашого кордону і тепер мають повернутися назад. Вони проводили небезпечні навчання та створили реальну небезпеку для України", - заявив Кулеба.

Глава МЗС наголосив, що Росія, як і раніше, "повинна в цілому пояснити Україні, ОБСЄ і міжнародній спільноті, навіщо їй насправді потрібно стягувати таку кількість військ з наступальним озброєнням на кордоні з Україною".

Також міністр сказав, що Україна вдячна міжнародним партнерам за рішучу і своєчасну реакцію на загострення Росією ситуації.

"Це допомогло спонукати Росію до ухвалення рішення про згортання безпрецедентно небезпечних навчань. Україна закликає своїх партнерів наразі не втрачати пильність, продовжувати уважно стежити за ситуацією і вживати дієвих заходів щодо стримування Росії", - наголосив Кулеба.

Стягування військ РФ до кордону України

РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула в окупований Крим і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25смз, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня Кулеба наголосив, що чисельність російських військ на кордонах з Україною через тиждень зросте до понад 120 тис. військовослужбовців.

22 квітня в окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ під час раптових перевірок Шойгу вирішив завершити раптову перевірку російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, у рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті". За його словами, Генеральному штабу, командувачем військами військових округів і повітряно-десантними військами доручено спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ в пункти постійної дислокації, провести детальний аналіз і підвести підсумки раптової перевірки військ.

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Автор: Віталій Саєнко