Сполучені Штати Америки заявляють, що уважно відстежуватимуть процес відведення військ Російської Федерації від кордонів України.
Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні, стенограму якого оприлюднено на сайті американського зовнішньополітичного відомства.
"Ми чули оголошення Росії, що вона почне відводити війська від кордону з Україною. Я думаю, будемо ми очікувати на (відповідні) дії. Сполучені Штати продовжать відстежувати ситуацію. Ми робитимемо це уважно і координуватимемо у тісній співпраці з українськими посадовцями та іншими союзниками і партнерами увесь час", - сказав Прайс.
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"Ми чітко дали зрозуміти під час нашої взаємодії з російським урядом, що він повинен утриматися від загострення дій і негайно припинити його агресивну діяльність в Україні і біля неї, в тому числі нещодавнє воєнне нарощування в окупованому Криму і на кордоні України, намір блокувати визначені судна в окремих районах Чорного моря", - додав Прайс.
Також він запевнив, що США підтверджують підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України, в тому числі щодо її територіальних вод.
Стягування військ РФ до кордону: що відбулося
- РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.
- 20 квітня Кулеба наголосив, що чисельність російських військ на кордонах з Україною через тиждень зросте до понад 120 тис. військовослужбовців.
- 22 квітня в окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ під час раптових перевірок міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, у рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті". За його словами, Генеральному штабу, командувачам військ військових округів і повітряно-десантних військ доручено спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ до пунктів постійної дислокації, провести детальний аналіз і підбити підсумки раптової перевірки військ.
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