В Держдепартаменті вважають, що оголошене Росією відведення військ на постійні місця дислокації має бути підтверджене відповідними діями.

Сполучені Штати Америки заявляють, що уважно відстежуватимуть процес відведення військ Російської Федерації від кордонів України.

Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс на брифінгу у Вашингтоні, стенограму якого оприлюднено на сайті американського зовнішньополітичного відомства.

"Ми чули оголошення Росії, що вона почне відводити війська від кордону з Україною. Я думаю, будемо ми очікувати на (відповідні) дії. Сполучені Штати продовжать відстежувати ситуацію. Ми робитимемо це уважно і координуватимемо у тісній співпраці з українськими посадовцями та іншими союзниками і партнерами увесь час", - сказав Прайс.

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"Ми чітко дали зрозуміти під час нашої взаємодії з російським урядом, що він повинен утриматися від загострення дій і негайно припинити його агресивну діяльність в Україні і біля неї, в тому числі нещодавнє воєнне нарощування в окупованому Криму і на кордоні України, намір блокувати визначені судна в окремих районах Чорного моря", - додав Прайс.

Також він запевнив, що США підтверджують підтримку суверенітету, незалежності і територіальної цілісності України, в тому числі щодо її територіальних вод.

Стягування військ РФ до кордону: що відбулося

РФ під виглядом підготовки до навчань стягнула до окупованого Криму і до кордонів України десятки батальйонних тактичних груп, військову техніку, штурмовики Су-25СМЗ, кораблі Каспійської військової флотилії.

20 квітня Кулеба наголосив, що чисельність російських військ на кордонах з Україною через тиждень зросте до понад 120 тис. військовослужбовців.

22 квітня в окупованому Криму на нараді про підсумки дій російських військ під час раптових перевірок міністр оборони РФ Сергій Шойгу вирішив завершити раптову перевірку російських військ у Західному і Південному військових округах РФ біля кордонів України, у рамках якої проводилися навчання, оскільки "всі поставлені цілі досягнуті". За його словами, Генеральному штабу, командувачам військ військових округів і повітряно-десантних військ доручено спланувати і приступити з 23 квітня до повернення військ до пунктів постійної дислокації, провести детальний аналіз і підбити підсумки раптової перевірки військ.

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Автор: Віталій Саєнко