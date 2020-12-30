Разом з тим глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив, що від Угорщини надійшов сигнал про готовність до відновлення конструктивного діалогу з Україною.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Російська Федерація намагається створювати додаткову напругу в українсько-угорських відносинах.

Про це Кулеба сказав в інтерв'ю ТСН.

Читайте такожКулеба про підтримку Будапештом угорців на Закарпатті: є "червоні лінії"

"Ми бачимо, що РФ сильно не хочеться, щоб Україна й Угорщина нормалізували свої відносини", - зазначив Кулеба.

Зокрема, за його словами, Росія "користується кожною можливістю, щоб створити додаткову напругу в українсько-угорських відносинах і не допустити перезавантаження".

Окремо міністр запевнив, що президент України Володимир Зеленський готовий зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, але така зустріч повинна бути змістовною і перезавантажити відносини країн.

«І завдання дипломатів - зараз підійти до цього моменту. Ми відкриті до цієї зустрічі. Я вам більше скажу: ми хочемо, щоб вони зустрілися, ми хочемо усунути всі непорозуміння з Угорщиною. Та для перезавантаження нам потрібно чітко зафіксувати, що відтепер правила гри ось такі. І на ці правила погоджуються обидві сторони. Відштовхуючись від цих правил, засновується взаємна повага», - сказав Кулеба.

За його словами, від Угорщини надійшов сигнал, що "після суттєвого різкого спаду останнього місяця у відносинах, вони готові до відновлення конструктивного діалогу".

"І ми позитивно відповімо на цей сигнал. Тому з початком нового року Угорщина буде у фокусі, і ми спробуємо вийти з того негативу, в якому опинилися", - наголосив Кулеба.

Відносини України та Угорщини: що відбувається

Відносини України та Угорщини погіршилися після ухвалення восени 2017 року Верховною Радою нового закону про освіту.

Угорщина блокує проведення засідань Комісії Україна-НАТО, заявляючи про нібито порушення прав угорців, які живуть в Україні, через положення закону, яким визначено, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є державна мова.

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Віталій Саєнко