Кулеба відреагував на заяву Путіна про "червоні лінії" / фото УНІАН

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву президента Російської Федерації Володимира Путіна про "червоні лінії", які Росія сама визначатиме.

Про це глава МЗС сказав в коментарі Reuters.

"Я прочитав повідомлення Путіна так: "ми будемо перетинати ваші "червоні лінії", але вам не дозволено перетинати наші, і ми будемо визначати, де наші "червоні лінії", - сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що дипломати Заходу допомогли стримати Росію, але наразі усе залежатиме від того, чи готові вони слова підкріпити справами.

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Міністр також сказав, що минулого тижня під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном він попросив Вашингтон надати України "потужні засоби радіоелектронної боротьби" для протидії можливостям Росії глушити засоби зв'язку.

Погрози з боку Росії

  • 21 квітня Путін заявив, що організатори провокацій проти Росії, які загрожують корінним інтересам безпеки, "пошкодують так, як давно ні про що не шкодували".
  • За словами Путіна, Росія сама визначатиме "червоні лінії", які не варто переходити. "Сподіваюся, що нікому не спаде на думку перейти стосовно Росії так звану "червону межу", а де вона проходитиме, ми визначатимемо в кожному конкретному випадку самі», - стверджує він.

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Автор: Віталій Саєнко