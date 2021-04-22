Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву президента Російської Федерації Володимира Путіна про "червоні лінії", які Росія сама визначатиме.
Про це глава МЗС сказав в коментарі Reuters.
"Я прочитав повідомлення Путіна так: "ми будемо перетинати ваші "червоні лінії", але вам не дозволено перетинати наші, і ми будемо визначати, де наші "червоні лінії", - сказав Кулеба.
Глава МЗС зазначив, що дипломати Заходу допомогли стримати Росію, але наразі усе залежатиме від того, чи готові вони слова підкріпити справами.
Читайте такожВідповіді РФ на пропозицію Зеленського зустрітися з Путіним не отримано - Кулеба
Міністр також сказав, що минулого тижня під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном він попросив Вашингтон надати України "потужні засоби радіоелектронної боротьби" для протидії можливостям Росії глушити засоби зв'язку.
Погрози з боку Росії
- 21 квітня Путін заявив, що організатори провокацій проти Росії, які загрожують корінним інтересам безпеки, "пошкодують так, як давно ні про що не шкодували".
- За словами Путіна, Росія сама визначатиме "червоні лінії", які не варто переходити. "Сподіваюся, що нікому не спаде на думку перейти стосовно Росії так звану "червону межу", а де вона проходитиме, ми визначатимемо в кожному конкретному випадку самі», - стверджує він.
Головні новини України та світу на ранок 22 квітня
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram