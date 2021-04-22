Він зазначив, що дипломати Заходу допомогли стримати Росію, але наразі усе залежатиме від того, чи готові вони слова підкріпити справами.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на заяву президента Російської Федерації Володимира Путіна про "червоні лінії", які Росія сама визначатиме.

Про це глава МЗС сказав в коментарі Reuters.

"Я прочитав повідомлення Путіна так: "ми будемо перетинати ваші "червоні лінії", але вам не дозволено перетинати наші, і ми будемо визначати, де наші "червоні лінії", - сказав Кулеба.

Глава МЗС зазначив, що дипломати Заходу допомогли стримати Росію, але наразі усе залежатиме від того, чи готові вони слова підкріпити справами.

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Міністр також сказав, що минулого тижня під час зустрічі з державним секретарем США Ентоні Блінкеном він попросив Вашингтон надати України "потужні засоби радіоелектронної боротьби" для протидії можливостям Росії глушити засоби зв'язку.

Погрози з боку Росії

21 квітня Путін заявив, що організатори провокацій проти Росії, які загрожують корінним інтересам безпеки, "пошкодують так, як давно ні про що не шкодували".

За словами Путіна, Росія сама визначатиме "червоні лінії", які не варто переходити. "Сподіваюся, що нікому не спаде на думку перейти стосовно Росії так звану "червону межу", а де вона проходитиме, ми визначатимемо в кожному конкретному випадку самі», - стверджує він.

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Автор: Віталій Саєнко