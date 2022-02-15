У відповідь на це спікер ВР закликав депутатів дотримуватися закону і зазначив, що цигарки - це "зло".

Співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко поскаржилася голові Верховної Ради України Руслану Стефанчуку на депутатів, які курять IQOS в парламенті.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала в сесійній залі парламенту.

"Зараз в кулуарах Верховної Ради, в тому числі біля ліфтів Верховної Ради, близько 20-30 народних депутатів України курять IQOS. Я хочу звернутися до вас як до голови Верховної Ради з проханням, щоб ви апелювали до колег, що в першу чергу самі народні обранці мають шанувати українське законодавство", - зазначила Геращенко.

За її словами, в першу чергу йдеться про представників монобільшості.

На це Стефанчук зауважив: "Я не маю можливості перевірити, чиїх народних депутатів там більше, чи є вони взагалі, але я звертаюся просто до всіх народних депутатів: ми повинні шанувати те законодавство, яке ми приймаємо. Ми повинні здійснювати все для того, щоб не порушувати ті норми, до яких ми прагнемо. А IQOS, цигарки та все інше - це зло. Сам не палю і вам не раджу".

Нагадаємо, наприкінці грудня 2021 року в Україні встановили нові обмеження для курців. Народні депутати розширили перелік заборон для українців, що палять.

Законом, зокрема, забороняється куріння, вживання, використання тютюнових виробів, електронних сигарет, заправних контейнерів, пристроїв для споживання тютюнових виробів без їх згоряння, кальянів: у приміщеннях підприємств, установ та організацій усіх форм власності; у приміщеннях готелів та аналогічних засобів розміщення громадян; у приміщеннях гуртожитків; в таксі та на вокзалах. Цей закон набирає чинності через 18 місяців з дня його опублікування, крім окремих положень.

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