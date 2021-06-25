Голови країн і урядів 27 країн-членів Євросоюзу закликали Російську Федерацію взяти відповідальність за виконання Мінських угод.
Про це йдеться у висновках Європейської Ради щодо зовнішніх відносин, погоджених лідерами ЄС під час їхнього саміту у Брюсселі.
"Європейська Рада закликає Росію повною мірою взяти на себе свою відповідальність у забезпеченні повного виконання Мінських угод як ключової умови для будь-якої суттєвої зміни у позиції ЄС", - наголосили лідери Євросоюзу.
Читайте такожЛідери ЄС відмовилися від ідеї саміту з Путіним, яку просували Меркель і Макрон"Європейська Рада підтверджує свою повну підтримку усіх зусиллям зі встановлення правди, справедливості та відповідальності для жертв збитого літака рейсу MH17 та їхніх найближчих родичів, і закликає усі держави повноцінно співпрацювати в рамках поточного судового процесу", - заявили лідери ЄС.
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