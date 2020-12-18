У листуванні народна обраниця називає свого співрозмовника "крихіткою" і обговорює майбутню зустріч.

Народний депутат Антоніна Славицька (ОПЗЖ) під час сьогоднішнього засідання Верховної Ради вела листування інтимного характеру з абонентом під ніком h888.

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Відповідні фото із зали засідання опублікував «Цензор.НЕТ». У листуванні Славицька називає свого співрозмовника "крихіткою" і обговорює майбутню зустріч.

"... 2. У тебе має бути запасний ключ. І якщо ми домовляємося про зустріч, я говорю давай на квартирі, то ти якщо не готова (не зробила все,що вище), то говориш - Я не готова, давай на стороні або давай через місяць", - пише нардепу h888.

"Крихітка, я говорила тобі, що ... пиляєш мене. Що мені зробити. Я писала тобі день буде складний. Я не розумію. Я не хочу сваритися, я люблю тебе, але ти часто необ'єктивний...",- відповідає Славицька.

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Автор: УНІАН