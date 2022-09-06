Новообрана британський прем'єр дійсно жорстка в ухваленні рішень, зазначив український міністр.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що означає для українсько-британських стосунків обрання Ліз Трасс новим прем'єр-міністром Великої Британії.

Про це він повідомив в ефірі інформаційного телемарафону, коментуючи питання про те, що означає для українсько-британських стосунків обрання Ліз Трасс новим прем'єр-міністром Великої Британії.

"Це означає продовження політики Бориса Джонсона. Тому що пані Трасс, як міністерка закордонних справ Великої Британії, була вірним союзником Джонсона і в українському питанні займала максимально жорстку проукраїнську, проєвропейську позицію. Тому, це означає продовження політики жорсткої і максимально всеосяжної підтримки нашої держави у протистоянні російській агресії", - акцентував Кулеба.

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Він додав, що "Ліз Трасс надзвичайно приємна людина в спілкуванні, але вона справжній лідер і дійсно жорстка в ухваленні рішень і в їх імплементації".

"В цьому плані вона також є взірцем високої організованості і ефективності. Варто їй ухвалити якесь рішення, навіть якщо воно надзвичайно жорстке, вона забезпечить його виконання", - підкреслив Кулеба.

Міністр закордонних справ підтвердив інформацію про те, що очікується телефонний дзвінок від Трас до президента України Володимира Зеленського.

"Вже домовлено про дзвінок, не буду розкривати час, але дзвінок відбудеться, домовленість є. І я не сумніваюся, що візит до Києва так само буде",- підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, 5 вересня міністра закордонних справ Великобританії Ліз Трасс обрали новим лідером правлячої Консервативної партії та прем'єром. Вона неодноразово заявляла, що підтримуватиме Україну у протистоянні російській агресії.

Сьогодні 6 вересня надзвичайний та повноважений посол України у Великій Британії Вадим Пристайко повідомив, що посольство України у Великій Британії вже почало готуватися до візиту Ліз Трасс до Києва.

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