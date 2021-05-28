Лукашенко каже, що з цього приводу вже переговорив з Путіним.

Олександр Лукашенко заявив про начебто попит на російську вакцину від коронавірусу серед європейських країн. Тому він готовий облаштувати кілька наметів на кордоні для масової вакцинації іноземців.

Про це пише TUT.BY.

Він заявив, що у республіку з цього приводу «дуже багато людей усіляко намагаються пробратися».

«Люди просять: допоможіть! Ми домовилися з президентом Росії про те, що Білорусь відкриє кілька переходів на кордоні, облаштує там намети, якщо треба. У нас вистачає на кордоні цих пунктів, щоб прийняти усіх охочих людей з території Польщі, Литви й інших держав. Й особливо України», – стверджує Лукашенко.

Читайте також"Хотіла плюнути в обличчя": білоруська журналістка в прямому ефірі поскандалила з "фанатом Лукашенка" Шевченком (відео)Він наголосив, що там «наші люди живуть, однією мовою розмовляємо», тому необхідно допомогти з вакцинацією.

«Ми також пропрацьовуємо це питання, враховуючи, що у нас немає «сказу» щодо самої пандемії і вакцинації населення», – додав Лукашенко, подякувавши Росії за надану вакцину.

За його словами, Білорусь «успішно виробляє півмільйона вакцин у місяць», завдяки чому «ми за рік успішно вирішимо усі свої проблеми».

З початку квітня Білорусь анонсувала про виготовлення на своїй території російського препарату «Sputnik-V», ефективність якого у захисті від коронавірусу досі не підтверджена ні регулятором ЄС, ні ВООЗ.

Згідно з даними Our World in Data, станом на 26 травня, в республіці ввели 711 тисяч доз вакцини, повну вакцинацію пройшли 272 тисячі громадян (2,9% від усього населення).

Оскільки «Sputnik-V» не рекомендований ВООЗ для екстреного застосування і досі проходить перевірку в EMA, у переліку допустимих вакцин у цифровому зеленому сертифікаті щеплень від COVID-19 (COVID-«паспорти») препарату немає. Це означає, що щеплені «Sputnik-V» туристи не зможуть подорожувати під час пандемії у разі введення «паспортів».

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Автор: Яна Ставська