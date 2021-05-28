Нардеп Євген Шевченко натякнув журналістці, що якби Лукашенка змістили з поста президента, Білорусь вже б захопила Росія.

Білоруська журналістка Тетяна Мартинова поскандалила з нардепом Євгеном Шевченком, якого вигнали зі "Слуги народу" за його візит до Олександра Лукашенка.

Словесна перепалка сталася в прямому ефірі програми "Право на владу" на 1+1.

Вони не зійшлися в думках під час обговорення ситуації в Білорусі і перехоплення пасажирського авіалайнера Ryanair в Мінську, під час якого заарештували опозиційного журналіста Романа Протасевича.

"Там немає життя, там немає руху в бік прогресу. Там є гордість великим минулим, православ'я головного мозку, там все, що завгодно, крім того, щоб рухатися вперед. Крім зростання, крім освіти, крім усього... і тому сприймається ось цей псих (Олександр Лукашенко, - ред.) як щось, про що можна говорити", - сказала журналіст.

Коли Шевченко згадав, що з Мартиновою вони вже зустрічалися на одній з передач, вона відповіла: "Так, я ще тоді хотіла плюнути вам в обличчя". І додала, що йому варто отримати білоруський паспорт.

Мартинова нагадала, як минулого року Шевченко стверджував, що під час протестів у Білорусі ніякого насильства не було.

Мартинова : У серпні минулого року стверджував, що це все намальовані синці. Це все намальовано. Так, пане Шевченку?

: У серпні минулого року стверджував, що це все намальовані синці. Це все намальовано. Так, пане Шевченку? Шевченка : Слухайте, викличте собі невідкладну допомогу. Ви нісенітниці несете. Я таке десь говорив?

: Слухайте, викличте собі невідкладну допомогу. Ви нісенітниці несете. Я таке десь говорив? Мартинова : Невідкладну допомогу викличте собі.

Також Мартинова звинуватила українського нардепа в тому, що люди, які слухають його промови, починають сприймати світ у спотвореному варіанті.

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"Тому що вони (люди – ред.) слухають вас. Ви дійсно дуже емоційно, промовами Геббельса розповідаєте, що все це придумано. Чудово! І половина українців, які зараз дивляться телевізор... Влітку в Україні рейтинг 67% був у Лукашенка. Уявляєте? Це ж запилення. І ви продовжуєте запилювати. А ми антизапилюємо. І за це нас називають ворогами. Вас, слава Богу, вже з фракції викинули. Я дуже пораділа. Спасибі Україні, спасибі Міністерству закордонних справ", - сказала журналістка.

Шевченко своєю чергою натякнув, що якби Лукашенка змістили з поста президента, Білорусь вже б захопила Росія.

"Завдяки таким, як ви, Батьківщину свою втратите. І ви повернетеся не в Білорусь, а в Російську Федерацію потім".

Що відомо про візит Шевченка до Мінська

20 квітня Шевченко в Палаці Незалежності в Мінську зустрівся з Лукашенком.

У партії "Слуга народу" заявили, що Шевченка ніхто не уповноважував вести переговори з Лукашенком.

22 квітня Шевченко заявив, що буде створювати власний політичний проект, якщо його виключать з фракції "Слуга народу".

26 квітня голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що керівництво фракції виступає за виключення з лав фракції Шевченка через зустріч з Лукашенком.

24 травня в прес-службі партії «Слуга народу» заявили про виключення з фракції Євгена Шевченка. Відповідне рішення ухвалили більшістю голосів депутатів фракції.

Затримання Протасевича у Мінську

Романа Протасевича затримали разом з дівчиною під час екстреної посадки літака Ryanair в аеропорту «Мінськ». Вже незабаром КДБ злила у мережу ролик з допитом журналіста з дивними плямами на обличчі.

Хлопець був головним редактором найбільшого опозиційного Telegram-каналу NEXTA, що висвітлює політичні події в Білорусі, а за фахом – журналіст.

У листопаді 2020 року Протасевича разом з іншим засновником NEXTA Степаном Путилом оголосили у розшук, перед цим проти них в Білорусі порушили справу про організацію масових заворушень.

Днями російські ЗМІ поширили інформацію про безпосередню участь Протасевича у війні на Донбасі з боку України в батальйоні «Азов». У відповідь оточення хлопця звинувачення білоруських силовиків та пропагандистів відкинуло. Своєю чергою, лідер Нацкорпусу Андрій Білецький уточнив, що білорус виконував на фронті виключно журналістські обов’язки.

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Автор: Денис Прядко