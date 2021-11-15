За словами держсекретаря, режим Лукашенка цинічно експлуатує мігрантів.

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що режим Лукашенка експлуатує мігрантів, щоб відвернути увагу від дій Росії на кордоні з Україною.

Про це йдеться на сайті Держдепу.

Блінкен обговорив ситуацію на кордоні з Міністром закордонних справ Польщі Збігнєвом Рау. Він підтвердив підтримку США перед обличчям "цинічної експлуатації вразливих мігрантів режимом Лукашенка".

"Дії режиму Лукашенка загрожують безпеці, сіють розбрат і спрямовані на те, щоб відвернути від дій Росії на кордоні з Україною", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожДанілов про ситуацію на кордоні Польщі й Білорусі: Україна готується до різних сценаріївВони закликали Лукашенка усунути основні причини санкцій Заходу - порушення прав людини і основних свобод білоруського народу.

Також Блінкен подякував Польщі за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

"США, Польща, і інші союзники і партнери єдині в прагненні домогтися, щоб військова агресія Москви і її зловмисні дії в регіоні обернулися для неї значними витратами", - йдеться в повідомленні.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва і Латвія, А також Польща та Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема Литва почала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності ввела режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування із-за напливу нелегалів.

Європейський Союз звинувачує білоруського правителя в тому, що він дозволяє ввозити мігрантів з кризових регіонів В Білорусь, а потім контрабандним шляхом намагатися переправляти їх в Польщу, Литву і Латвію. Тож, Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

Автор: Людмила Жерновська