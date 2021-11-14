Секретар РНБО наголосив на необхідності створення міжвідомчої робочої групи для цілодобового моніторингу ситуації на кордоні та оперативного реагування.

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що Україна готується до різних сценаріїв розвитку ситуації на польсько-білоруському кордоні.

Про це він повідомив у Луцьку під час наради щодо додаткових заходів із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону, інформує прес-служба РНБО.

"Восьмий рік триває військова агресія з боку РФ, і те, що зараз відбувається на польсько-білоруському кордоні, не можна назвати гуманітарною кризою, - це чергова спецоперація РФ, яка проводиться з метою розхитування ситуації в Європі та на нашому кордоні", - сказав Данілов.

За його словами, за даними розвідувальних органів, сьогодні на території Білорусі перебувають "вже близько 16 тис. осіб - так званих біженців".

"Ця ситуація може торкнутися нас безпосередньо, тому маємо вжити усіх необхідних заходів реагування", - зазначив секретар РНБО.

Він наголосив на необхідності створення міжвідомчої робочої групи із залученням усіх силових структур, органів місцевого самоврядування для цілодобового моніторингу ситуації на кордоні та оперативного реагування.

"Маємо діяти абсолютно скоординовано, спокійно та виважено, і сповідувати державницьку позицію", - підкреслив Данілов.

Він нагадав, що додаткові заходи із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону були визначені за результатами засідання РНБО 10 листопада.

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Як повідомляв УНІАН, 14 листопада у Луцьку за дорученням президента України Володимира Зеленського відбулася нарада з керівниками міністерств і відомств, правоохоронних органів і військових формувань, головами Волинської, Рівненської, Житомирської, Київської та Чернігівської обласних державних адміністрацій щодо додаткових заходів із забезпечення національних інтересів у сфері захисту державного кордону.

Скандал через нелегальних мігрантів у Європі

З кінця травня Білорусь сприяє нелегальному проникненню мігрантів до Євросоюзу через свою територію. Так Мінськ відреагував на посилення західних санкцій щодо Білорусі. Особливо напружена ситуація на польсько-білоруському кордоні спостерігається в останні тижні.

В ЄС такий крок назвали "гібридною атакою" Білорусі. Зокрема, Литва і Латвія, а також Польща і Естонія звинуватили владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброї в гібридній війні проти ЄС. Вони закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу.

Щоб запобігти напливу ймовірно нелегальних мігрантів, балтійські держави значно зміцнили безпеку своїх кордонів. Зокрема Литва розпочала будівництво загородження на кордоні з Білоруссю. Також Литва вперше в історії країни після відновлення незалежності запровадила режим надзвичайного стану на частині території через критичну ситуацію з мігрантами на кордоні з Білоруссю.

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Тим часом Польща підвищила бойову готовність військ територіальної оборони на кордоні з Білоруссю. Уряд Польщі звинувачує Лукашенка в організованій доставці біженців з кризових регіонів до зовнішнього кордону Євросоюзу. Щодо Олександра Лукашенка у Німеччині почали розслідування через наплив нелегалів.

Європейський Союз звинувачує білоруського правителя у тому, що він дозволяє ввозити мігрантів із кризових регіонів до Білорусі, а згодом контрабандним шляхом намагатися переправляти їх до Польщі, Литви та Латвії. Тому, Євросоюз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Олександра Лукашенка через використання ним мігрантів як інструменту проти країн блоку.

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Автор: Тамара Отовська