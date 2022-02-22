Невизнаний лідер Білорусі звернувся до українців, але не забув про росіян.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко несподівано звернувся до українців на тлі визнання Путіним терористичних організацій "ЛДНР". Він закликав до миру, але й заступився за Росію.

Відеозвернення опублікував Telegram-канал "Пул Первого".

Лукашенко заявив, що його позиція була незмінною. Він пропонував мир.

На думку Лукашенка, навіть найстрашніші війни забуваються, але "шрами на серцях наших слов’янських народів" залишаються. Тому Лукашенко вважає, що Україна повинна "відмахнутися від заоокеанських господарів".

"Тому ще раз пропоную: зупиніться, відмахніться від цих заокеанських господарів. Жодного щастя вони вам не принесуть. Як тільки ви станете їм неугодними, вони вас викинуть на смітник історії. Це наш шлях - шлях миролюбності та згоди", - наголосив він.

Водночас білоруський диктатор заступився за Росію та заявив, що не дозволить "розстрілювати росіян у спину через Білорусь".

"Але ті, хто точить багнети насамперед на заході нашої країни, пам'ятайте: ми зрадниками ніколи не були і не будемо. І розстріляти росіян у спину через Білорусь у вас не вийде. Тому ще раз повторюю: треба заспокоїтися, взяти голову в руки і прийняти правильне рішення на користь народів. Народи, які загинуть, не дай боже, почнеться війна, не хочуть цієї війни, вони не хочуть загинути", - заявив він.

Нагадаємо, що ввечері, 21 лютого, російський президент Володимир Путін заявив про визнання Росією маріонеток Кремля, терористичних організацій "ЛДНР". Після чого з Пушиліним та Пасічником були підписані відповідні "документи".

Одразу після заяви Путіна слідувала хвиля обурень з боку західних країн. США і Британія пообіцяли жорсткі санкції проти причетних до визнання бойовиків осіб.

Того ж дня Путін наказав ввести частину регулярних військ на територію окупованих Донецької і Луганської областей. Російських військових з технікою бачили очевидці та журналісти.

Президент України Володимир Зеленський, реагуючи на рішення Путіна, наголосив, що йдеться про порушення цілісності України і фактичним виходом з "Мінська".

Міжнародна спільнота не визнає легітимність режимів "ЛДНР" й засуджує дії Росії

Тим часом в ОРДЛО триває примусова мобілізація цивільного населення. За словами очевидців, подекуди окупанти затримують навіть неповнолітніх. Крім того, тисячі мешканців окупованого регіонів були перекинуті терористами в рамках нібито "евакуації" у прикордонні російські області.

Триває й ескалація на передовій. За останню добу в зоні ООС було поранено 12 бійців, шестеро отримали бойові травми; двоє військових, на жаль, загинули.

Вас також можуть зацікавити новини: