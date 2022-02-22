Рішення прийняли одноголосно.

Рада Федерації (верхня палата парламенту РФ), ратифікувала угоди про дружбу і співробітництво з так званими "ДНР"і " ЛНР".

Трансляція засідання ведеться на сайті Радфеду.

Держдума, нижня палата парламенту, вже проголосувала за ратифікацію угод про дружбу і співпрацю з "ЛНР" і "ДНР".

Тепер аналогічне рішення прийняла Рада Федерації. Відповідне рішення було підтримано одноголосно.

Нагадаємо, відповідні договори на 10 років з можливістю продовження підписали російський лідер Володимир Путін, а також ватажки "ДНР" і "ЛНР" – Денис Пушилін і Леонід Пасічник.

У документах, зокрема, йдеться про використання російського рубля, "захист прав етнічних меншин" і "оборону кордонів".

"...сторони будуватимуть свої відносини як дружні держави, послідовно керуючись принципами взаємної поваги державного суверенітету і територіальної цілісності, мирного врегулювання спорів", – йдеться в договорах.

Визнання "ЛНР" і "ДНР" Росією: що відомо

21 лютого Володимир Путін підписав укази про визнання "ЛДНР" незалежними державами. РФ також вирішила відправити на захоплену частину Донбасу "миротворців".

Після терористична організація "ЛНР" заявила, що вважає своєю територією всю Луганську область України. З аналогічною заявою виступили в "ДНР". Бойовики вимагають, щоб Україна відвела війська "добровільно".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ вважає дії російської влади порушенням суверенітету нашої країни. Український лідер наголосив, що у світі нашу країну продовжать визнавати в колишніх кордонах. Також він наголосив, що це рішення свідчить про односторонній вихід РФ з Мінських угод.

У США і Євросоюзі вже засудили дії Росії. Президент США Джо Байден вже ввів у дію санкції проти "ЛДНР".

Постійний представник США при ООН Лінда Томас-Грінфілд казала, що Путін, визнавши "ДНР" і "ЛНР", "розірвав на шматки Мінські угоди" щодо Донбасу. Дипломат також підтвердила, що Штати 22 лютого введуть нові санкції проти РФ.

Федеральний уряд Німеччини зупинив процес сертифікації російського газопроводу "Північний потік-2".

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