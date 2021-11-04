Сьогодні півострів учергове відвідав Путін. Лукашенко поскаржився, що той не взяв його з собою.

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що хоче відвідати окупований Росією Крим.

Про це він сказав в ході виступу на засіданні "Вищої Держради Союзної держави Білорусі та РФ" у четвер.

Звертаючись до членів "ради", Лукашенко вирішив їм "поскаржитися", в черговий раз згадавши про Україну.

"Україна закрила для Білорусі небо і, як ви знаєте, ми ніяк не можемо потрапити через Україну до Криму. А там у нас і власність, і інші є проблеми. Володимир Володимирович мені все обіцяв, що з собою візьме в Крим, покаже новинки, що там нового зроблено, а зроблено чимало, по дорозі провезе в Крим... Але ось сьогодні один поїхав і мене з собою не запросив", - сказав він, звертаючись по відеозв'язку до Путіна.

"Якщо не в Криму вже, може, до Пітера з'їздимо, на батьківщину [Путіна] подивимося, що там робиться", - додав Лукашенко.

Під час монологу Лукашенка Путін лише досить кивав головою й намагався стримати посмішку.

Як повідомляв, сьогодні в мережі висміяли кортеж Путіна, який продезінфікували зі спеціальних балонів під час візиту окупованого Криму. Сьогодні він бере участь у заходах в окупованому Севастополі з нагоди російського свята Дня народної єдності. Раніше в четвер Путін заявив, що окупований Крим і Севастополь "назавжди будуть з Росією".

Окупація Росією Криму

Росія окупувала український Крим, ввівши на півострів своїх військових і організувавши в березні 2014 року псевдореферендум про його самовизначення. Самопроголошена кримська влада заявила, що 96,77% жителів півострова висловилися за приєднання Криму до РФ.

18 березня 2014 року в Кремлі був підписаний так званий "договір" про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Країни Заходу не визнали анексію Криму і ввели санкції проти Росії.

Верховна Рада офіційно оголосила початком тимчасової окупації Криму 20 лютого 2014 року.

Автор: Віолетта Орлова