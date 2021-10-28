Держсекретар з європейських справ при МЗС вважає, що родичі Лукашенка цілеспрямовано організовують поїздки мігрантів, які прибувають до Білорусі, до її кордонів з країнами Європейського Союзу.

Державний секретар з європейських справ при МЗС Франції Клеман Бон звинуватив родичів Олександра Лукашенка у торгівлі людьми.

Про це повідомляє DW.

Бон вважає, що вони цілеспрямовано організовують поїздки мігрантів, які прибувають до Білорусі, до її кордонів з країнами Європейського Союзу.

Чиновник упевнений, що Лукашенко хоче заманити Євросоюз в пастку, стверджуючи, що Європа порушує власні принципи. Представник МЗС Франції закликав діяти "рішуче і гуманно" в ситуації на польсько-білоруському кордоні.

За його словами, мета білоруської сторони - послабити і роз'єднати ЄС. При цьому конкретних імен він не назвав.

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Нагадаємо, Литва і Латвія, А також Польща та Естонія звинувачують владу Білорусі у використанні нелегальних мігрантів як зброю в так званій гібридній війні проти ЄС. Потік нелегалів "спланований і систематично організований режимом Олександра Лукашенка", йшлося в спільній заяві прем'єр-Міністрів цих країн, оприлюдненій 23 серпня.

У цьому ж документі Вільнюс, Рига, Варшава і Таллінн закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва через заохочення іноземців до незаконного перетину кордонів Євросоюзу. На кордоні Польщі та Білорусі вже загинули кілька мігрантів.

Європейський Союз готує п'ятий пакет санкцій щодо режиму Лукашенка. Брюссель назвав однією з причин такого рішення використання офіційним Мінськом мігрантів як інструменту проти ЄС.

29 вересня Литва почала будівництво 508-кілометрового фізичного загородження на кордоні з Білоруссю, щоб припинити проникнення нелегальних мігрантів з території сусідньої країни.

Автор: Денис Прядко