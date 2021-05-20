Водночас, він наголошує, що йому прикро, що в Україні фіксуються летальні випадки через COVID-19.

Кандидат на посаду міністра охорони здоров'я, заступник міністра охорони здоров'я - головний санітарний лікар Віктор Ляшко називає маніпуляціями заяви щодо начебто перебування України в переліку країн-"лідерів" за рівнем смертності від COVID-19.

Читайте такожЛяшко заявив, що на посаді головного санлікаря приймав адекватні рішенняЯк передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час виступу з трибуни парламенту, який розглядає питання про його призначення на посаду.

"Україна не перебуває ні в десятці лідерів у Європі, ні у світі за рівнем смертності від COVID-19. Це все маніпуляція. Кількість випадків щодобової реєстрації летальних випадків або випадків від COVID-19 - це кількість випадків, більш нічого. Оскільки розрахунок проводиться в перерахунку на кількість населення, яка проживає", - зазначив Ляшко.

Водночас, він наголосив, що йому прикро, що в Україні фіксуються летальні випадки через COVID-19. "Не повинно бути летальних випадків. Але, на жаль, до реагування на коронавірусну хворобу, до реагування на пандемію не була готова жодна із систем охорони здоров'я", - підсумував Ляшко.

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Автор: Тетяна Поляковська