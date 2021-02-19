Раніше Ляшко хвалився, що робив вдалі ставки на матчі Ліги чемпіонів.

Лідер "Радикальної партії", екс-нардеп Олег Ляшко підробив лотерейний квиток, в якому він нібито виграв понад 500 тисяч гривень.

Про це в інтерв'ю Радіо НВ заявив голова Нацагентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков.

"НАЗК провели перевірку, встановили, що він підробив виграшний квиток. Нам підтвердили, що не було такого виграшного квитка. І було кримінальне провадження, він повинен був бути притягнутий до відповідальності, але Конституційний суд скасував [цю статтю]", - розповів глава НАЗК.

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У тому випадку, якщо Агентство встановить відсутність факту виграшу, це буде свідчити про наявність складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 Кримінального кодексу (декларування недостовірної інформації), зазначив Новіков.

Що буде загрожувати Ляшкові

Стаття передбачає покарання у вигляді штрафу від 3 до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк від 150 до 240 годин, або обмеженням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Ляшко "виграв" у лотерею: подробиці

У жовтні 2017 року Олег Ляшко задекларував три виграші в лотереї компанії "Українська національна лотерея": 283 560, 153 485 і 134 000 гривень. Відповідні дані він тоді вніс до своєї електронної декларації.

Коментуючи "виграш", Ляшко заявив, що виграв півмільйона гривень не в лотерею, а завдяки ставкам на футбольні матчі Ліги чемпіонів. "Ставив там, де високий коефіцієнт. Ставив на "Шахтар", за який вболіваю, ставив на "Ліверпуль". Виграв, заплатив податки", - пояснив він.

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Автор: УНІАН